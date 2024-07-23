明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運︱男足明晚打頭陣　阿根廷揭幕戰鬥摩洛哥　西班牙誓超上屆爭金 (22:50)

巴黎奧運明晚（24日）展開賽事，由男子足球項目打頭陣，明晚9時揭幕戰由曼城前鋒祖利安艾華利斯「孭飛」的阿根廷隊，在B組迎戰巴黎聖日耳門（PSG）球星阿舒拉夫夏基美領軍的摩洛哥隊；至於其餘衝金熱門，東道主法國隊有老將射手拿卡錫迪領銜，西班牙隊亦有兩名新科歐洲國家盃冠軍成員助戰。

隨着上兩屆金牌得主巴西隊在外圍賽出局，無緣問鼎三連霸，今屆男足奧運金牌料由多支傳統勁旅爭逐，明晚起先舉行8場首輪分組賽。B組的阿根廷今屆由名宿主帥馬斯真蘭奴帶領4名2022年世界盃冠軍成員壓陣，包括3名超齡球員祖利安艾華利斯、老將後衛奧達文迪及門將魯利，首戰即遇硬仗面對PSG右閘阿舒拉夫夏基美為首、有6名球員法甲落班的摩洛哥，不過其餘同組對手為伊拉克及烏克蘭隊下，阿根廷仍有望結束連續兩屆分組賽出局的劣績。

主場出擊的法國由名宿亨利執教，前場除了曾效阿仙奴的33歲里昂前鋒拿卡錫迪，還有今夏高價轉投拜仁慕尼黑的米高奧利斯，聯同其水晶宮前隊友桑馬迪達合作攻堅，明晨A組首戰在馬賽對美國隊後，之後將遇有前利物浦中場拿比基達領軍的幾內亞及新西蘭隊。

西班牙上屆決賽加時1：2負巴西飲恨得銀牌，今屆陣中有兩名歐國盃冠軍成員，包括巴塞隆拿21歲中場費明盧比斯與維拉利爾23歲中場阿歷斯巴爾拿，且兩人在歐國盃合計僅上陣53分鐘，養精蓄銳在奧運衝牌，而落選歐國盃大軍的巴塞17歲中堅古巴斯表現亦備受關注。「鬥牛軍」明晚9時在C組首仗先對烏茲別克隊，同組其餘兩隊為埃及和多米尼加共和國隊。

上屆殿軍日本隊在D組周四凌晨首仗先鬥巴拉圭隊，再鬥馬里和以色列隊。「小藍武士」今屆未有起用超齡球員下，主帥大岩剛將依重5月贏得U23亞洲盃冠軍的成員，包括混血隊長藤田讓瑠、門將小久保玲央及剛轉投英冠布里斯托城的鋒將平河悠等。日本上周四友賽憑藤田讓瑠建功，以1：1打和法國。

奧運球隊名單由18人及4名替補球員組成，有別往屆有球員傷病被替補名單更換後便不能重返大軍，國際奧委會（IOC）今屆放寬男、女足換人安排，賽前6小時前可用傷病原因自由更換4名替補球員到名單中，且受傷球員往後比賽可隨時重返大軍，令各隊將更靈活調整陣容。

巴黎奧運男足首日（24日）直播賽程

組    賽事    直播頻道

晚上21：00

B    阿根廷vs.摩洛哥    HOY TV76台

C    烏茲別克vs.西班牙男奧足    Viu TV96台

晚上23：00

C    埃及vs.多米尼加共和國    HOY TV76／Viu TV96台

明晨01：00

D    日本vs.巴拉圭    HOY TV76台

明晨03：00

A    法國vs.美國    HOY TV76台

相關字詞﹕體育 編輯推介 巴黎奧運 男足 阿根廷 祖利安艾華利斯 阿舒拉夫夏基美 巴黎聖日耳門 摩洛哥 法國 拿卡錫迪 日本 西班牙 米高奧利斯 費明盧比斯 古巴斯 藤田讓瑠

上 / 下一篇新聞