巴黎奧運︱選手村設奧林匹克休戰牆宣揚和平　馬克龍呼籲奧運期間全球休戰 (19:43)

來自五大洲的一眾運動員代表在揭幕儀式手舉印有「給和平一個機會」的圍巾和海報，並在多條柱樑組成的「奧林匹克休戰牆」上簽名及寫上訊息。巴赫在致辭重申奧運是促進世界各國與人民之間和平的方式，而運動員是「這個時代的和平大使」，「奧運選手將展示奧林匹克精神：彼此激烈競爭，同時可以和平共處，這裏就是奧運村。尊重同樣規則、尊重彼此。從巴黎向全世界發出響亮的和平聲音，願這呼籲激勵全球所有政治領導人為和平採取行動」。

「奧林匹克休戰」是IOC根據古希臘奧林匹克神聖休戰傳統而設計的一項和平運動，在1993年通過奧林匹克休戰決議，時段定為奧運開幕前7天至殘奧閉幕後7天。自2006年都靈冬奧起，每屆奧運和冬奧選手村都會設立「奧林匹克休戰牆」，讓參賽運動員和教練等隨隊職員寫上世界和平的訊息。

同場的法國總統馬克龍亦公開呼籲在巴黎奧運及殘奧期間實現全球休戰，稱法國一直與IOC合作，令巴黎奧運成為「和平、真實和希望」的時刻。馬克龍視察選手村後表示，法國已動員和部署警力，為保障奧運開幕禮和所有賽事「做好準備」。