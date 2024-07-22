足球｜多蒙特友賽爆冷吞巴吞聯4蛋　新帥紐尼沙軒「地標」吃悶棍 (22:30)

年僅35歲的德國前國腳紐尼沙軒今夏取代離隊的泰錫執教多蒙特，昨在泰國首次領軍，雖缺少代表德國出戰歐洲國家盃的富克洛、尼高舒洛達碧克及華迪馬安頓等，但仍有祖利安白蘭特、艾迪耶美、施巴斯坦賀拿和歷卡斯蘇尼等壓陣，卻在14和44分鐘失守，下半場在65和88分鐘再輸兩次反擊，最終被巴吞聯慨贈4蛋，而下場季前熱身賽是周三，對手是曾兩度效力「蜂兵」的日籍名將香川真司坐鎮中場的大阪櫻花。

紐尼沙軒賽後極為不滿麾下表現，「我明白球員因頻密練習導致辛苦和疲憊，但出現這樣的賽果是無藉口的。己隊防守不濟，不少犯錯與疲倦毫無關係」。據報蜂兵為填補已離隊的隊長馬高列奧斯的空缺，已同意斥資1500萬歐元（約1.28億港元）收購代表法國參戰巴黎奧運的20歲的里昂攻中卓基，同時在歐國盃入兩球的31歲前鋒富洛克則獲馬體會招手，成為轉投AC米蘭的鋒將艾華路莫拉達的接班人，據報轉會費為3000萬歐元（約2.55億港元）。至於去季下半季以曼聯借將身分加盟多蒙特的翼鋒查頓辛祖，則突獲巴黎聖日耳門（PSG）垂青，傳言成交價是5000萬歐元（約4.25億港元）。

此外，阿仙奴26將今啟程赴美踢季前熱身賽，惟日籍後衛冨安健洋因膝傷休戰3周沒隨隊。「兵工廠」將在香港時間周四早上於美國展開友賽，對手依次是般尼茅夫、曼聯和利物浦，之後返回主場迎戰利華古遜及里昂。

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