巴黎奧運｜港代表團出發巴黎　張家朗何詩蓓落實任開幕禮持旗手 (21:35)

巴黎奧運本周五晚開幕，中國香港代表團部分成員今晚（22日）從香港國際機場出發，前往巴黎迎接這4年一度的國際體壇盛事。今屆擔任港隊團長的港協暨奧委會副會長施文信表示，今屆開幕禮將由兩名上屆東京奧運獎牌得主張家朗及何詩蓓擔任持旗手，其中張家朗將是破天荒連續兩屆為港隊持旗出場。
施文信抵達機場後公布由上屆東奧奪金的「劍神」張家朗及獲得兩面銀牌的「女飛魚」何詩蓓擔任開幕禮旗手，「兩人都是在東京奧運的出色獎牌得主，相信這次由他們為港隊持旗出場是個好決定」。上屆擔任開幕禮旗手的張家朗，是港隊歷來首人在多於一屆奧運擔任旗手，施文信被問到做法罕見時說：「港隊很少能取得如東奧優秀的成績，因此我認為這決定非常合適。」
港隊在上屆東京奧運獲得1金2銀3銅，寫下自1952年首參賽以來的隊史最佳成績。施文信談及今屆目標時，未定期望獎牌數量，「希望運動員發揮最佳水準，當然每人在各自項目的能力不同。我們擁有3名世界冠軍，分別是劍擊的江旻憓、張家朗和游泳的何詩蓓，可說是有個強大的隊伍。當然別忘記，張家朗上屆奪金時，世界排名只是第19位，可見奧運的競爭激烈」。
巴黎奧運｜李麗珊看好後輩馬君正爭佳績 盼港隊打破隔屆奪牌「魔咒」