巴黎奧運｜港代表團出發巴黎　張家朗何詩蓓落實任開幕禮持旗手 (21:35)

施文信抵達機場後公布由上屆東奧奪金的「劍神」張家朗及獲得兩面銀牌的「女飛魚」何詩蓓擔任開幕禮旗手，「兩人都是在東京奧運的出色獎牌得主，相信這次由他們為港隊持旗出場是個好決定」。上屆擔任開幕禮旗手的張家朗，是港隊歷來首人在多於一屆奧運擔任旗手，施文信被問到做法罕見時說：「港隊很少能取得如東奧優秀的成績，因此我認為這決定非常合適。」

港隊在上屆東京奧運獲得1金2銀3銅，寫下自1952年首參賽以來的隊史最佳成績。施文信談及今屆目標時，未定期望獎牌數量，「希望運動員發揮最佳水準，當然每人在各自項目的能力不同。我們擁有3名世界冠軍，分別是劍擊的江旻憓、張家朗和游泳的何詩蓓，可說是有個強大的隊伍。當然別忘記，張家朗上屆奪金時，世界排名只是第19位，可見奧運的競爭激烈」。

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