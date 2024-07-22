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巴黎奧運｜李麗珊看好後輩馬君正爭佳績　盼港隊打破隔屆奪牌「魔咒」 (17:45)

巴黎奧運將於香港時間本周六凌晨舉行開幕禮，其一大會奧運指定電視台HOY TV今（22日）在有線電視大樓進行開廠拜神儀式，3代奧運獎牌得主「風之后」李麗珊（珊珊）、「牛下女車神」李慧詩及蘇慧音等獲邀出席活動。為香港奪得首面奧運金牌的李麗珊，讚賞今屆初征奧的滑浪風帆隊後輩馬君正板速快，也期望港隊在今屆脫除隔代奧運奪獎牌的「魔咒」。

HOY TV為了迎接今屆巴黎奧運這項體壇盛事，今午舉行開廠拜神儀式，其中1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌得主「風之后」李麗珊（珊珊）、上屆東京奧運乒乓球女團銅牌成員蘇慧音、分別在倫敦及東京奧運摘銅的「牛下女車神」李慧詩、女子重劍手朱嘉望及羽毛球港將伍家朗等受邀出席，為本周起的直播節目造勢。

將會第三度評述奧運的李麗珊認為，因今屆巴奧滑浪風帆賽事更改了賽制，反而令臨場發揮變得很重要，「馬君正（大頭妹）的板速其實是很快，她年紀小的時候我已經觀看她比賽，對她有信心。」對於「劍神」張家朗將會以衛冕身分面對今屆奧運，作為前輩的珊珊表示他幸運地有一個好教練，「如果能幫助他心理方面，對他來說是很大幫助，始終經常背着奧運金牌得主這名銜是很大壓力」。她另期望港隊在今屆能獲得最少一面獎牌，脫除隔屆奧運奪牌的「魔咒」。

至於因傷缺席而首度轉任奧運評述的蘇慧音，表示雖對隊友們充滿信心，但在這高壓場面下誰都有機會贏或輸，「 （港隊）須專注在16強入8強那一場，有些打法會令他們頗難打，對港隊來說是一些考驗。」她又透露自己的神經傷患情况，「目前來說沒有實際醫治方法，現時不斷與醫生嘗試新方法，但未有那麼快想退役，仍然希望復出」。

此外，上屆東奧男單羽毛球代表伍家朗坦承這次評述經驗是一件新奇的事，並強調「師弟」李卓耀已進行針對性訓練，且以非種子球手身分出戰能有利其發揮。而現役港隊女子重劍代表朱嘉望今屆兼任節目主持，表明期待在電視上為隊友打氣，「江旻憓在今年享受比賽就可以，亦希望首度出戰的何瑋桁能為大家帶來驚喜」。

另外，HOY TV公布旗下3條電視頻道及4條官方應用程式直播頻道，將於7月26日起直播或轉播各項賽事，其中HOY 76台和HOY 77台由每日下午3時開始全天候直播，分別為觀眾網羅多項球賽及主力追縱香港運動員賽程，58場巴奧男女足球賽亦將一場不漏地直播；HOY 78台則每日早上與觀眾回顧賽事精華，報道最新賽果；應用程式中的3條直播頻道，將同步播放多項精彩賽事及1條播放奧運大會精華。

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