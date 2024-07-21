奇聞｜科威特球會遇「友賽騙局」　鬥埃及球會變業餘隊　主辦方道歉稱被騙 (20:40)

這場「友賽騙局」風波原本受害一方的卡茲瑪直至戰畢賽事仍懵然不知，直至原定對手埃及球會貝尼蘇夫其後公開透露對相關賽事毫不知情才揭發事件。卡茲瑪隨後即發聲明要求主辦單位對此負責並道歉。賽事的主辦方StarMaker Football於社交媒體發聲明回應，表示「公司被假扮的貝尼蘇夫代表所欺騙，該『代表』謊稱參賽代表為貝尼蘇夫球會。事後發現該『代表』與貝尼蘇夫沒有任何關係。」 卡兹馬亦轉發此聲明向大衆表達歉意。

目前埃及足協已承諾將與科威特足協合作調查此事件，並表示未經其允許（埃及球隊）暫不得與外國球隊進行任何友賽。

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