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巴黎奧運｜美國男籃熱身賽險勝南蘇丹1分　逃過隊史尷尬紀錄　占士：起警惕作用 (17:30)

今夏重組強陣以「夢幻隊」姿態征戰巴黎奧運的美國男子籃球隊，今晨（21日）在英國倫敦O2體育館舉行的熱身賽面對南蘇丹隊險遇「滑鐵盧」，最終僅靠39歲「大帝」勒邦占士於完場前8秒的奠勝上籃得分，加上守住對手最後的連環攻勢，以101：100險勝，避過隊史首負對方。

美國隊今屆徵召首次征奧的史堤芬居里，連同勒邦占士、杜蘭特、安必特、塔圖及安東尼愛華士等一眾頂級球星重組「夢幻隊」，力爭五連霸。惟球隊早前有利安納退隊改由戴歷韋特取代之外，杜蘭特亦一直因傷未在熱身賽登場，今仗亦續告缺陣作壁上觀。

今屆巴奧與美國隊同處C組的非洲代表南蘇丹隊，陣中只有數名曾效力NBA球隊的成員，包括今夏才被夏洛特黃蜂裁走的前鋒JT霍亞、曾效力費城76人的後衛沙約克，以及去年被芝加哥公牛下放發展聯盟（G-League）後奪得年度最有價值球員（MVP）、現已轉戰塞爾維亞球隊柏迪遜的後衛卡歷鍾斯。

雙方此仗早段拉成均勢，次節更憑手感火熱的外線得分，一度拉開美國隊16分，半場領先58：44。不過第3節美國隊在占士及安東尼戴維斯領銜下打出一段18：0攻勢，終助「夢幻隊」戰畢3節反超前5分。末節當外界以為美國隊穩操勝券之際，南蘇丹再次發力趕上，戰至完場前20秒更被JT霍亞射入三分球而再度被超前，以99：100落後。此時占士主動擔任「救世主」，在隨後攻勢單打殺入禁區上籃得分再度領先，加上全隊成功守住對手最後的連環攻勢，終以101：100險勝南蘇丹，避免史上首負對方之餘，亦逃過繼2021年友賽不敵尼日利亞隊後，歷來第2次不敵非洲球隊的尷尬紀錄。

賽後占士則為備受考驗感高興，「有時這樣的比賽才會令球隊有警惕作用，我們接下來要做的是努力求進」。居里則謂：「這就是籃球，有時你狀態會不如對手，不可能每場比賽都能如我所願。不過我相信己隊爭金的關鍵在於防守，因進攻或會因手感有異，但防守不會。」而主帥卡爾則認為麾下在場上仍不夠集中，「感覺就像我們未準備好比賽一樣」。

反觀敵軍主將雲恩加比爾則表示：「人口僅1100萬的南蘇丹，整個國家連一個籃球場都沒有，但我們想透過這次比賽證明自己的決心，並藉此給予下一代更多希望。對我們來說，初次參賽（奧運）的意義遠大於籃球本身。」

 

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