巴黎奧運｜馬克龍承諾暢泳塞納河　10名撐侵烏俄將獲批參賽　國際奧委會被轟助紂為虐 (20:50)

塞納河自從成為巴黎奧運開幕禮地點後便備受關注，其中6月下旬發布的水質欠佳報告令人不安，惟自7月初開始因天氣放晴致水質樣本改善，顯示該河已準備好迎接奧運公開水域游泳和鐵人三項比賽，結果先有巴黎市長伊達爾戈於周中一起落河，昨晚再有巴黎市政府指早前7天水質檢測結果，證實其中6天乾淨適宜游泳，愛麗舍宮今更表示，法國總統馬克龍仍計劃遵守諾言下水暢泳，但又稱未必在奧運揭幕前付諸實行。

據報46歲的馬克龍原訂上周中與伊達爾戈一起下水，卻最終未有履行諾言，他的發言人回應指：「馬克龍從沒應承奧運前在塞納河游水，只說他會這樣做。」然而，據報萬一塞納河在奧運期間水質又未達標，後備方案會是延後奧運賽事數天，又或將馬拉松游泳比賽移至巴黎東面的馬恩河（Marne River）舉行。

另外，一個名為全球權利合規協會（Global Rights Compliance、簡稱GRC）的非營利的基金會昨公報，經國際奧委會（IOC）批准以中立身分參加巴奧的15名俄羅斯運動員中，有10人支持莫斯科入侵烏克蘭或與軍方有聯繫，當中包括單車、獨木舟運和網球動員等，其中後者包括高度夫、女球手米拉安祖娃、舒娜達和韋絲蓮娜，其中在烏克蘭出生的韋絲蓮娜被發現曾「按讚」有關俄羅斯士兵殺害烏克蘭人的「軍事功績」帖子，以及展示支持戰爭的「Z」符號的帖子。

至於也獲准出席巴奧的16個白俄羅斯運動員中，也有數人被發現違反資格規則。對此GRC總結道：「儘管我們已提供了有關運動員明顯的違規證據，但IOC仍未按照自己的規則行事……透過允許支持非法和殘酷入侵的運動員，IOC有效地證明了一個國家可以暴力侵略另一國家。」此外，教宗方濟各呼籲奧運是促進和平的競賽活動，古代在奧運期間已有休戰傳統，此做法在現代應繼續實踐。

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