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巴黎奧運｜港重劍隊出發赴巴黎　江旻憓盼「帶住大家給予的好運」爭佳績　何瑋桁初征奧聽動漫歌減壓 (23:00)

世界排名第一的女子重劍港將江旻憓（Vivian），連同男子重劍代表何瑋桁今晚（20日）由香港國際機場出發遠赴巴黎征奧。作為今屆巴黎奧運港隊女重個人賽代表的Vivian，強調「希望帶住大家給予的好運」盡力打出表現。

雖然香港機場昨因防毒管理軟件CrowdStrike更新出現問題引致微軟（Microsoft）系統發生全球性故障，一度導致登機系統受影響，但今日情况已大致恢復正常，無阻兩名港將江旻憓及何瑋桁，連同羅馬尼亞籍重劍港隊教練Octavian-Petru Zidaru今晚起程前往巴黎。其中Vivian將第三度出戰奧運，她出發前表示十分開心並希望快點到達當地，「這幾天收到了非常多的祝福和鼓舞，希望帶住大家給予的好運之下，能夠打得好。」屆時將打頭陣出戰的她又透露，將會看完隊友的比賽才會返港。

至於初登奧運舞台的何瑋桁在臨別前坦言相當興奮和期待，「希望可以發揮出自己100%的能力，起碼可以向大家展現自己的實力」。他又透露，為了讓情緒平復並以興奮的心情面對比賽，在緊張的時候會聽動漫主題曲等音樂。

今屆巴奧劍擊項目將於7月27日至8月4日在巴黎大皇宮（Grand Palais）上演，江旻憓將於香港時間7月27日登場。至於兩名首度代表港隊參加奧運的隊友陳諾思和何瑋桁，分別將於7月28日出戰女子花劍及男子重劍個人項目；尋求衛冕的「劍神」張家朗則於7月29日征戰男子花劍個人賽。

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