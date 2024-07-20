全運｜粵港澳全運明年底舉辦　即日起招募逾萬香港賽區義工 (17:00)

粵港澳全運將於明年11至12月舉行，其中香港將承辦8個十五運會項目及4個殘特奧會項目。港府委任義務工作發展局及香港志願者協會為今次兩大賽事招募逾一萬名義工，服務範疇包括嘉賓及運動員接待、觀眾服務、傳媒中心支援、活動及場地支援、行政工作及後勤服務等，以協助各項賽事的推行及運作，義工可按擅長的技能及合適的範疇參與服務。義工招募報名期由即日（7月20日）起至9月20日，有意參與者可瀏覽https://www.2025NGVolunteer.hk/了解詳情及報名。

政務司司長陳國基今於計劃起動禮致辭時表示，香港能參與承辦明年十五運會和殘特奧會的部分賽事，既充分彰顯國家對香港體育發展的肯定，同時亦讓全港市民全情投入，親身參與和支持國家體育盛事，為國家體育事業出一分力。他呼籲全港市民、公司和機構踴躍報名參與計劃，貫徹「全運義工、全城起動」的精神。