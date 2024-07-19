奧運｜日本女子體操隊長宮田笙子違規吸煙飲酒　退出巴黎奧運大軍 (20:13)

近年表現突出的宮田笙子，於2022年的體操亞洲賽打響名堂，單屆獨取兩銀一銅佳績，並於同年的世界賽女子平衡木摘下銅牌。不過，日本體協今於東京突然召開緊急記者會，公布這名19歲星將因吸煙喝酒行為而須退出巴黎奧運大軍，無緣以日本女子體操隊隊長身分初次征奧。

據協會透露，會方在本周一接獲消息，宮田在今年6至7月期間被發現在日本境內吸煙，並在位於東京味之素國家訓練中心（NTC）的宿舍內喝酒，兩項行為不但違反日本代表隊的規定，亦同時違反了日本須年滿20歲才可吸煙與飲酒的法規。

據日本共同社消息指，目前日本女子體操隊暫不考慮遞補候補選手杉原愛子征奧，意味現時只餘岸里奈、中村遥香、牛奥小羽及岡村真共4名女將出戰巴奧。

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