英超｜曼聯簽18歲中堅利尼約路　防中烏加迪勢成今夏第3簽　格連活特轉會馬賽 (19:13)

繼日前從博洛尼亞羅致荷蘭隊23歲前鋒約舒亞舒克斯後，上季後防傷兵問題嚴重的曼聯今晨再買入利尼約路，這名身高1.90米的守將上季為里爾上陣60次，協助球隊獲得法甲殿軍及可出戰下季歐聯。他早前入選巴黎奧運男足臨時大軍，卻最終決定離隊。另羅曼奴表示：「曼聯已與PSG中場文路爾烏加迪就個人條款達成協議，並已討論合約條款。即使曼聯無緣下季歐聯，他也渴望來投。」據報協助烏拉圭隊奪得美洲國家盃季軍的烏加迪的轉會費約為5110萬鎊（約5.15億港元）。

曼聯添入兩新兵的同時亦需「減磅」，將22歲的格連活特約以2530萬鎊（約2.55億港元）的轉會費，售予由新帥迪沙比領軍的馬賽。格連活特前年1月因涉毆打女友被「紅魔」內部停賽，上季外借至西甲基達菲後表現可圈可點，但最終仍要「脫魔」，至於上季為馬賽上陣51次入30球的隊中最佳射手奧巴美揚，則已與沙特阿拉伯聯賽「升班馬」卡迪斯亞簽約兩年。此外，曼城斥資約3100萬鎊（約3.1億港元）收購巴西隊翼鋒沙維奧。20歲的他前年加盟法甲球隊特魯瓦，近年先後外借至燕豪芬及基羅納，協助後者上季西甲爆冷獲季軍。

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