巴黎奧運｜港乒1男4女征奧　「黃杜配」冀放下心理包袱盡力爭牌 (16:48)

港隊將派出女將杜凱琹、朱成竹、李皓晴及吳詠琳，以及男將黃鎮廷出戰巴黎奧運，當中杜凱琹將三線出戰，除了出戰女團和跟朱成竹分途角逐女單，亦會伙拍黃鎮廷出戰混雙；而在去年杭州亞運贏得男單銅牌的黃鎮廷，亦會兼戰單打項目。總教練李靜直言對港隊抱有期望，「希望攞好多百萬獎金返港」。

一眾港將在位於北京的國家體育總局完成10日集訓並於昨日返港，黃鎮廷稱當地氣氛和訓練強度更大，有助備戰奧運，其拍檔杜凱琹亦有同感，稱國家青年軍的基本功扎實，令港隊訓練質量有所提升。

黃鎮廷／杜凱琹於東京奧運混雙8強鬥到決勝局，最終在爭議聲中飲恨，無緣獎牌。「黃杜配」隨後捲土重來，先在去年世界賽勇奪銅牌，今年4月奧運資格賽突圍，同時在6站WTT賽事踏上頒獎台，並成功憑世界排名成為奧運4號種子，在早階段避開國家隊「世一」組合王楚欽／孫穎莎，以及日本隊張本智和／早田希娜等勁敵。

巴黎奧運乒乓球項目於下周三（24日）抽籤，「三朝元老」黃鎮廷直言將全力以赴，「我第3次打奧運，但我年齡較大，4年後有沒有下一次也不能肯定，我會將所有比賽當最後一場去打， 希望在奧運舞台盡量釋放自己」。

比起過去里約及東京兩屆奧運，這名32歲港隊一哥表示看得更開，冀少一點心理負擔，與杜凱琹為同一夢想而戰，「我們不用多說，好早達成共識，希望在奧運衝擊獎牌、為港爭光。我們上屆爭少少（贏獎牌），但今屆重拾心情、重新再來，不論比賽、訓練或日常生活也加強溝通，只為比賽時更順利」。他續指，期望於男單突破里約奧運16強的成績，盡力於奧運舞台走得更遠。

至於26歲的杜凱琹近年飽受右手肘傷患影響，令其場上表現反覆，港乒女隊教練張瑞直言在集訓時控制其訓練量，期望愛徒在體能和思想上都有準備應付奧運混雙、女單及混雙3條戰線。同為「三朝元老」的杜凱琹，直言今屆將期望清空，避免因太想衝擊獎牌而帶來壓力，「希望我們可以打出氣勢和狀態多於贏，我們在混雙奧運資格賽做得幾好，雖然賽程好艱難、好煎熬，很多時候都是落後，但我們沒有放棄並處於同頻的狀態，讓對方有時間調整」。

杜凱琹透露近半年發覺自己不懂放鬆，心理和肌肉長期處於崩緊狀態，目前仍在學習怎樣去處理緊張情緒。她不諱言仍深刻記住上屆失利，但稱自己及黃鎮廷在3年來有所成長，尤其對方的女兒出生後，兩人關係更好，「我們對奧運的思想也接近一致，希望今屆不留遺憾」。她盼傷勢不會影響表現，又稱「相信大半年每個比賽的磨練和經歷過的痛，令我在奧運有足夠強大去面對一切」。