港超︱大埔八位數班費增10新兵　區內覓兩地建基地　伊高沙托尼回歸兩港足先生聯手 (17:15)

大埔上季由李志堅接手後即取得港超亞軍，以及3名球員入選年度最佳11人，包括贏得香港足球先生的中場陳肇鈞。這支區隊今午於西貢一間酒店舉行發布會，除了落實陳肇鈞、謝家榮、盧卡斯及比迪高等主力悉數留隊，同時公布10名新兵，包括日前解約離開傑志的翼鋒伊高沙托尼、均業北區後衛韋法頓，還有杜國榆、尼高拉斯及林樂賢等港將。

李志堅表示新季目標要繼續「挑戰」，「最緊要穩步上揚，踢波一定想贏。由上季11隊到今季9隊，各隊實力會更平均」。他讚揚球會管理層有決心和誠意，本地球員基本都會提供兩年合約，「想給對方穩定」，又提及有意簽多一名進攻位置外援，以及下月初到泰國集訓逾一周。

此外，新季將兼任球會總監的李志堅透露，為發展地區青訓，會方計劃在大埔覓兩地建訓練基地，「這是我很渴求的事，對大埔和香港足球都是好事。未必起到11人場，但至少會有個7人場，現於審批階段暫未有時間表」。

大埔領隊兼副會長葉志雄補充期望今季內可落成基地，「覓地已到入紙申請階段，較大一塊地3至4萬呎，會做綜合基地，有7人足球場、健身室和辦公室，會舉辦活動和足球學校班。較細的地都有5000呎。由取地到落成基地，預計最快兩個月就可出世。目的都是想更多人關注香港足球」。他透露今季班費達8位數，較上季多兩、三成。

2018/19年香港足球先生伊高沙托尼相隔5年重返大埔，連同陳肇鈞令陣中有兩名港足先生聯手。伊高稱在傑志度過困難一季後，在該隊變動大及為爭取更多上陣機會，最終決定減薪回大埔，與相當熟悉自己的李志堅故劍重逢，「老實說今次來到不是再為最佳球員等個人殊榮，我和堅sir關係很好，想重拾在大埔的美好回憶」。

至於上季港足先生陳肇鈞承認曾獲內地球會斟介，但跟大埔詳談後決定留隊，「會方除了好有誠意，發展方向亦好適合我，自覺亦有些東西未在香港完成。上季贏了個人獎項，但欠捧盃。球隊升華陣容後，我覺得可挑戰所有球隊」。這名下月初將32歲的港足中場承認，錯過今次外闖或難再有機會，惟稱：「可能真的疊埋心水留在香港，感覺是好點，現在這年紀也不是為一份『大糧』，而是想感染更多人，留隊也無悔」。在發布會客串做主持的24歲港足門將謝家榮也承認，曾獲兩隊港超招手，最終大埔展示野心及有調升待遇下決定留效，「過去兩年在大埔踢得很開心，成績愈來愈好，今季組軍方針積極，自己也希望效力這樣的球隊，希望再升一級亞軍變冠軍」。

大埔2024/25年球季球員名單

門將：1戴廷匡(U22)* 、41 林志基 (U22) 、94 謝家榮

後衛：3宋紘毅（U22）*、13彭靖揚*、14馬高斯山度士（外援）、17郭縉諾(U22)、26李家豪、33加比爾（外援）、44韋法頓（外援）*、87尼高拉斯*、99鄭子森

中場：4馮冠鳴、6羅振庭、12謝臣（外援兼助教）、15杜國榆*、16陳肇鈞、19林樂賢*、77比迪高（外援）

前鋒：7馬卡雷拿（外援）、11盧卡斯（外援）、18伊高沙托尼（外援）* 、22宏愷志 (U22)*、23李樂謙 (U22)*、80鍾偉強

註*為新加盟

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