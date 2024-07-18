馬拉松｜香港街馬12月8日舉行　全馬新設將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段　首推五感體驗 (17:00)

社企「全城街馬」踏入第9年主辦「香港街馬」，今宣布比賽將於12月8日（星期日）早上舉行，包括全馬、半馬和10公里3個項目，各組名額合共兩萬個，分別為全馬4500人、半馬5500人，以及10公里賽1萬人，同時活動當日亦提供行李即日寄存服務，公眾可在7月25日（下周四）起在網站（http://streetathon.com/tc/）開始報名。為了鼓勵年青人參與跑步活動，「街馬-亞洲青年十公里2024」中首度增設家庭組別，規定其中一名參加者必須為10至25歲的全日制學生，須於兩小時內完賽。

今屆香港街馬雖一如以往圍繞維港及城市核心來進行比賽，但這次全馬加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，路線是由東區走廊出發，經中環灣仔繞道和東區海底隧道到達將軍澳跨灣大橋及將藍隧道，再跑上觀塘海濱花園、九龍灣住宅區，穿過舊啟德機場隧道，終點位於土瓜灣新山道。而跨海半馬的起點和終點與全馬相同，穿過東隧後直接經觀塘繞道到東九龍走廊。至於10公里起點改為調景嶺，以盡量減少將軍澳跨灣大橋因強風需要封閉時對比賽的影響，穿越跨灣大橋和將藍隧道兩大基建，終點在觀塘海濱花園。

此外，大會今屆將首度推出「五感馬拉松」，跑步沿途加入視覺、味覺、聽覺、嗅覺及觸覺的體驗，包括向跑手提供圍村獨特美食、部分路段設置香薰噴霧裝置釋放香氣等。其中大會亦邀請國際跑手共同參與，來自世界各地的馬拉松KOL、明星跑手、專業跑團等，以宣揚香港的文化。

對於上屆賽事在氣溫寒冷下不設即日行李寄存，令不少跑手不滿大會安排，「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行表示今屆已安排有關服務，相信能解決跑手情况。他另強調活動並非純粹宣傳，「已增加更多免費的名額，鼓勵更多人參加，想與其他做好事的團體合作，促進社會的正面發展。」他又稱邀請外國跑手參與，可借助活動讓他們了解香港獨有文化。

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