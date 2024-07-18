港超｜升班馬九龍城推5年計劃　首季班費600萬　晉峰合作辦青訓 (14:51)

九龍城上季以「駿英九龍城」名義出戰港甲聯賽，以18勝2和2負戰績奪冠，季後決定升班，今季則未有冠名贊助。會方今日除了公布職球員班底，亦宣布推動5年發展計劃，希望逐步立足港超。九龍城足球會聯席主席麥融斌深信，球會具備足夠資金實踐計劃，「從4年前踏足本地足壇，我們已部署升超計劃，不是貿然找金主，而是找一班理念相近的人，不只提供資金，其他層面都能產生協同效應」。會方另透露，來季主場料為斧山道運動場或深水埗運動場，日後則有意進駐預計明年啟用的啟德體育園。

九龍城另與晉峰簽署合作協議，推動「晉峰九龍城」青訓系統，由原任晉峰主席的鄧偉豪出任球會聯席主席（青訓）專責工作，將制定球員選拔及輸送系統，協助培育新血；惟據了解將不會出戰香港超級青年聯賽，以及即將推行的U22聯賽。而本季九龍城亦有不少「晉峰元素」，除了何信賢擔任總監，以及邵昀俊、徐竟柔等5名球員加盟，球衣胸口也印上「晉峰」兩字。另一支上季後散班的球隊香港U23，則有林學曦、鄭進泓等5將來投。外援方面，撇除上季升班功臣的尼泊爾裔港人射手艾里安，目前僅簽入上季效力大埔的鋒將卡朗，以及初戰港超的巴西籍中堅韋利安；據了解另將簽入外援中場及後衛各一。

九龍城征戰港超的首季，由上季曾短暫擔任深水埗助教的陳銘剛出任主教練。即將首次領軍挑戰港超的他稱，經歷上季的頂級聯賽執教體驗，已裝備自己重新出發，希望有足夠時間建立風格，以進攻為主。他稱不會為聯賽排名設定具體目標，「傑志、理文和東方一定不是同級對手，要說贏他們實在有困難，但面對其他球隊也會全力爭勝」。

這支港超新丁將有8名升班功臣隨隊征戰，包括重返職業賽場的兩名前港腳陳文輝及曾錦濤。相隔一季再戰港超的曾錦濤說，上月港甲封王後與球會高層商討，對方希望有些具經驗的球員協助年輕球員成長，因此答應隨隊升班。他認為作為新軍首要是培養默契，「球員由3隊組合，一開頭連名字都不熟悉，因此季前訓練較預期早展開，希望盡快把球員融合」。

九龍城2024／25年球季職球員名單

總監：何信賢

主教練：陳銘剛

助教：黃梓豐、助教兼球員：許嘉樂、守門員教練：唐咖名、賽事及技術分析師：吳子維

2余沛康、3韋利安#、5迪高、6鄭進泓、7艾里安#、8邵昀俊、9陳文輝、10林學曦、13許澤崴、16趙少維、

19陸平中、20嚴啟倬*、21曾錦濤、23何瀧浩*、24曾家進、25許嘉樂、26馬阡皓*、27卡朗#、28謝嘉駿、

37徐竟柔*、63李瀚灝、77歐陽浩銘*、88袁皓俊

*U22球員 #外援