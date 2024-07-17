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巴黎奧運︱巴黎市長跳證塞納河乾淨　選手村空氣污染恐致運動員頭暈 (21:49)

巴黎奧運下周五在塞納河舉行開幕禮，惟該處同時主辦公開水域游泳項目的河流細菌超標續引發疑慮，巴黎市長伊達爾戈今（17日）「身先士卒」跳河證明水質乾淨，更稱「塞納河奧運期間扮演重要角色」。與此同時，有報告指座落在高速公路旁的巴黎北郊選手村空氣污染嚴重，恐導致運動員哮喘和頭暈。

巴黎奧運開幕禮地點塞納河再成焦點，主因是6月下旬發布的水質報告指出，河菌仍然超標及歸咎下大雨、水流大和日照少等。然而，踏入本月後巴黎天氣放晴致水質樣本改善，顯示塞納河已準備好迎接公開水域游泳和鐵人三項比賽。巴黎市長伊達爾戈昨跳河游泳。他說：「在奧運前夕，這次活動是為了展現這座城市，以及國家為改善塞納河水質和生態所做的努力。」

伊達爾戈原定6月在塞納河中游泳，因檢測發現水中含有糞便物質的細菌數量比規定上限高出約10倍而延期。此外，海洋保護慈善組織「衝浪者基金會」成員華馬臣尼則說：「塞納河目前水質不是非常優良，但也不糟，有達到標準，檢測結果顯示能下水游泳。」

惟一波未平一波又起，法國一間慈善機構就位於巴黎北郊八車道高速公路旁邊的選手村，出現空氣污染問題發出警告，指「它將會阻礙運動員達到精英水平，或導致哮喘發作和頭暈」。另據使用空氣監測服務Airparif 數據的研究，在巴黎及其郊區的112個體育中心，「絕大多數」空氣污染程度超過世界衛生組織建議的最高水平。

另外，巴奧公布乒乓各項目種子球手，港隊混雙代表「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹，以及上屆奧運破天荒奪銅的女團港隊分列混雙4號和女團6號種子，賽事下周三抽籤。

至於羽毛球港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，在同組的丹麥隊球手基斯甸臣因藥檢報告出現3次「誤報」面臨停賽，決定與拍擋退出奧運，令「鄧謝配」勢打少一場分組賽，令出線機會大增。

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