足球｜日本國腳佐野海舟涉性侵被捕　本月初加盟德甲緬恩斯或影響轉會 (20:52)

據報道，佐野海舟於周日凌晨在東京文京區湯島的一間酒店內，與兩名20多歲男友人涉嫌性侵一名年約30多歲女性而被捕。警方當晚接報該名女子報警求助後，隨即在酒店附近將涉事3人帶返警署查問，之後正式拘捕。報道指佐野否認控罪，只承認曾跟該名女子及另一名女性友人晚飯。

司職防守中場的佐野海舟本月4日以250萬歐元（約2135萬港元）由鹿島鹿角轉投緬恩斯，簽約4年，原定下周日向新東家報到開始參與操練。緬恩斯發聲明表示對事件感到震驚，但稱「目前缺乏資訊，球會無法評論有關報道，會盡快及全面釐清事件」。至於鹿島鹿角聲明表示，暫時無法提供當中細節，但非常關心前球員及會繼續密切關注事態發展。

佐野海舟自去年11月首入選日本隊至今上陣4次，包括有份隨隊參與今年初在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周。在這項賽事舉行期間，日本隊另一國腳伊東純也亦因被告性侵而提早退隊及協助調查，「藍武士」最終在8強出局。這名效力法甲蘭斯的31歲翼鋒事後拒認罪，並反告對方誹謗要求賠償。

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