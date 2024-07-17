明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

棒球｜大谷翔平4戰明星賽首轟全壘打　隔14年鈴木一朗後日本第二人　未阻國聯明星隊落敗 (18:49)

美國職棒大聯盟（MLB）今晨（17日）在德州遊騎兵主場舉行明星賽，洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平代表國家聯盟明星隊正選出賽，並繼鈴木一朗後相隔14年再有日本球手在明星賽擊出全壘打，但球隊最終以3：5反負美國聯盟明星隊，無緣爭逐明星賽最有價值球員（MVP）。

30歲「二刀流」球星大谷翔平去年底以價值7億美元（約54.6億港元）的10年長約，由洛杉磯天使轉投同市勁旅洛杉磯道奇，今年是他連續4年入選明星賽，賽前先攜其妻田中真美子在明星賽紅地毯活動亮相後，他在賽事首次代表國家聯盟明星隊擔任指定打擊及第二棒，其中第3局他擊出球速達166.9公里的3分全壘打，也成為自2007年的鈴木一朗後，第2名日本球手在明星賽做到全壘打，協助球隊一度領先3：0。惟在同一局的下半部分，美聯明星隊積極反撲，效力紐約洋基的祖安蘇圖（Juan Soto）及克里夫蘭守護者的大衛菲爾（David Fry）接連安打，迅速追平比數。

到第5局上半部分，大谷翔平亦遭三振出局，後更被對手反超兩分下，最終經過9局，國聯明星隊以3：5不敵美聯明星隊，是前者近11屆明星賽第10敗，當中首次入明星賽及打出致勝全壘打的27歲球手謝倫杜蘭（Jarren Duran）當選今年明星賽MVP。大谷翔平賽後表示，雖在明星賽發揮一般，但對取得個人在賽事首個全壘打感到欣慰。

英超｜安素費南迪斯美洲盃奪冠唱種族歧視歌　車路士法籍隊友取消關注抗議　法足總提法律訴訟

相關字詞﹕體育 棒球 明星賽 洛杉磯道奇 道奇 大谷翔平 編輯推介

上 / 下一篇新聞