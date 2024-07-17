棒球｜大谷翔平4戰明星賽首轟全壘打　隔14年鈴木一朗後日本第二人　未阻國聯明星隊落敗 (18:49)

30歲「二刀流」球星大谷翔平去年底以價值7億美元（約54.6億港元）的10年長約，由洛杉磯天使轉投同市勁旅洛杉磯道奇，今年是他連續4年入選明星賽，賽前先攜其妻田中真美子在明星賽紅地毯活動亮相後，他在賽事首次代表國家聯盟明星隊擔任指定打擊及第二棒，其中第3局他擊出球速達166.9公里的3分全壘打，也成為自2007年的鈴木一朗後，第2名日本球手在明星賽做到全壘打，協助球隊一度領先3：0。惟在同一局的下半部分，美聯明星隊積極反撲，效力紐約洋基的祖安蘇圖（Juan Soto）及克里夫蘭守護者的大衛菲爾（David Fry）接連安打，迅速追平比數。

到第5局上半部分，大谷翔平亦遭三振出局，後更被對手反超兩分下，最終經過9局，國聯明星隊以3：5不敵美聯明星隊，是前者近11屆明星賽第10敗，當中首次入明星賽及打出致勝全壘打的27歲球手謝倫杜蘭（Jarren Duran）當選今年明星賽MVP。大谷翔平賽後表示，雖在明星賽發揮一般，但對取得個人在賽事首個全壘打感到欣慰。

英超｜安素費南迪斯美洲盃奪冠唱種族歧視歌 車路士法籍隊友取消關注抗議 法足總提法律訴訟