籃球︱港將徐遠征美國訓練與NBA名將湯臣交手　對位更優勝成網絡熱話 (20:01)

34歲的基利湯臣今夏告別效力了13年的勇士，轉投上屆NBA總亞軍獨行俠。由於近季因傷患表現下滑，即使美國男籃今屆重組「夢幻隊」征戰巴黎奧運，亦沒有選入這名2016年里約奧運美籃金牌成員。近日他被發現在加州一間訓練場館內積極復操備戰，其中對手包括正在當地操練的香港男籃代表徐遠征，從徐遠征上載的訓練影片所示，二人剛好對位交手，湯臣不但多次外投失手，更被Oliver壓過入樽。

事後美國網媒Basketball Forever轉載相關影片，並指對方敗給了Random Hoopers（不知名球員），諷刺其能力大不如前。不過，由於對Oliver的形容詞偏頗欠尊重，被不少香港球迷指正及聲討。即便如此，Oliver並未受事件影響，並上載二人交手的相片，直呼能與對方交手是瘋狂的，「我以後可與兒子炫耀了」。

另外，美國男籃今晨在阿聯酋出戰征戰巴奧前第2場熱身賽，結果「夢幻隊」在6人得分上雙下，以98：92擊敗澳洲隊取連勝。

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