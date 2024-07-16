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西甲︱麥巴比亮相班拿貝　承諾奉獻生命予皇馬　施丹偕8萬球迷見證 (21:45)

今夏加盟兒時愛隊皇家馬德里的法國隊前鋒基利安麥巴比，今晚（16日）亮相班拿貝球場，其間告訴在場8萬名球迷「我夢想成真」外，又承諾「將為這間球會奉獻我的生命」。

麥巴比上季結束前已證實會離開巴黎聖日耳門（PSG），並在今屆歐洲國家盃前同意以自由身加盟上季西甲冠軍皇家馬德里。他今晚亮相班拿貝球場前完成體檢和簽約5年，之後在8萬名球迷及「銀河艦隊」名宿兼前帥同胞施丹見證下，從會長皮里斯手上接過將會穿上的9號球衣。

25歲的他說：「嘩！加盟皇馬是我期待多年的事，現在夢境成真。我現在是一個快活的男孩，將為這間球會奉獻我的生命。」皮里斯則說：「這個出色球員將幫助皇馬繼續獲勝，他今天實現了人生夢想。」法國隊今屆歐國盃4強止步，故此需休息的麥巴比，勢將無緣8月17或18日上演的皇馬西甲衛冕首擊，料其「地標」戰對手將會是「升班馬」華拉度列。

另外，法足總考慮向國際足協投訴2022年世界盃冠軍阿根廷隊，事緣後者日前在美洲國家盃決賽挫哥倫比亞隊封王後，包括中場安素費南迪斯在內的「藍白兵團」國腳在隊巴內，一起高歌侮辱世盃決賽手下敗將法國隊，而當中歌詞更涉及仇視同性戀者。

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