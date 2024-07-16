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歐國盃︱修夫基證實約滿離職　稱領軍英格蘭乃「一生榮幸」　樸達成繼任大熱 (19:00)

剛領英格蘭隊奪得歐洲國家盃亞軍的主帥修夫基，今晚（16日）發表聲明證實約滿離職不留效，結束8年共領軍102場的歲月。另據英國《獨立報》報道，「三獅」新帥大熱繼任人選是樸達，之後依次是艾迪賀維、卡斯利、杜曹及普捷天奴等。

英格蘭隊前日在歐洲國家盃決賽以1：2不敵西班牙隊，繼上屆互射12碼負意大利隊後，連續兩屆屈居亞軍。53歲的修夫基今證實即日約滿離職，他在聲明中指出：「作為一名自豪的英國人，曾代表英格蘭比賽和領軍英格蘭是我一生的榮幸……它對我來說意味着一切，我已經付出了一切努力……但現在是改變、開啟新篇章的時候」。總計他領軍102戰取得61勝24和17負，勝率59.8%。

他在2016年9月接替「大Sam」艾蘭戴斯成為英軍新帥，除了曾領軍出席上述兩屆歐國盃外，也率領球隊在2018和22年世界盃分別獲得殿軍及晉身8強。據英國傳媒報道，他這次決定源於今屆歐國盃承受巨大壓力，其中被指擁有多名年輕攻擊手下仍採用保守戰術，其中一次對他的明顯打擊是16強賽需加時才以2：1險勝斯洛伐克隊後，被在場遠道而來的英軍球迷擲膠杯抗議。

惟他仍聲明中表示：「我們擁有世上最好的球迷，他們的支持對我來說意味着整個世界。我是英格蘭球迷，而且永遠都是……我期待着觀看和慶祝球員們繼續創造更多特殊的回憶，並盡我們所知聯繫和激勵這個國家。謝謝你，英格蘭。」

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