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國際賽︱前港足主帥金判坤離任大馬主教練職務　傳接掌韓職班霸蔚山 (17:45)

韓國籍前港足主帥金判坤今午（16日）宣布辭去馬來西亞隊主教練職務，稱因「個人承諾」決定離任。韓國傳媒則披露，這名55歲教練或回流接掌韓職班霸蔚山HD（前稱蔚山現代），接過名宿洪明甫重掌韓國隊後的空缺。

曾兩度執教港足的金判坤，2017年底離港後曾返祖國擔任韓國足協副主席及技術總監，2022年2月起轉任馬來西亞隊主帥，今年初領軍出戰亞洲盃雖分組賽僅得1和2負出局，但最後一仗領軍以3：3逼和祖家韓國隊成為焦點；上月世界盃亞洲區外圍賽次圈同吿無緣晉級。「Kim sir」今與大馬足總召開記者會交代辭職，對突然離開崗位深表歉意，「很抱歉讓大家失望。馬來西亞人民過去兩年半讓我有個美滿旅程，真誠感謝所有支持我的人，以及國家隊的伙伴。作為『半個馬來西亞人』，日後無論身在何都會為這國家感到自豪」。

另外，韓國隊前鋒黃喜燦今晨隨狼隊在西班牙友賽意甲「升班馬」科木時，疑遭對手球員出言種族歧視，一度釀成衝突。狼隊賽後表示，雖然領隊加利奧尼爾曾提出腰斬賽事，但最終應黃喜燦意願繼續作賽，該仗狼隊最終以1：0小勝。

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