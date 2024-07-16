歐國盃︱西班牙馬德里舉行勝利巡遊　逾萬球迷夾道歡呼　洛迪：狂牛國腳應奪金球獎 (17:15)

西班牙隊在歐國盃決賽以2：1挫英格蘭隊及第4次封王，令舉國歡騰。「狂牛」職球員乘私人飛機返國，之後穿上印有4字樣T恤，獲國王費利佩六世和王后萊蒂西亞逐一接見握手致意。狂牛及後展開馬德里市內巡遊，與據報以萬計的球迷同樂，其間亦展示溫馨一面，讓一名患上癌病的10歲女童高舉歐國盃獎盃和接受歡呼。

值得一提的是，在歐國盃表現出色的一對狂牛翼鋒17歲的拉明耶馬及21歲的尼高拉斯威廉斯，在祝捷派對中一起跳舞，成為該場合的高潮；至於在決賽交出助攻的左閘古古列拿則食言，並沒有像早前承諾奪標後將頭髮染成紅色。

此外，在決賽因傷退下火線但仍榮膺今屆最佳球員的洛迪卡斯簡迪亦成另類焦點，理由是這名28歲的曼城中場在同一場合高唱「直布羅陀是西班牙的」。據英媒報道，該城市的地位長期以來一直是一個敏感的政治問題，西班牙一些人認為英國的控制是非法的。

另外，洛迪已被視為金球獎熱門人選之一，但他說：「西班牙球員值得成為金球獎得主。我不會介意哪個西班牙球員得獎，協助皇家馬德里奪得西甲和歐聯的丹尼卡華積亦值得獲獎的。」狂牛曾連續在2008和12年揚威歐國盃，而最佳球員分別是沙維及恩尼斯達，但兩人最終均失落當屆金球獎。另狂牛主帥迪拉富安迪傳獲西足總加薪續約，惟同時亦獲美國隊垂青。

此外，歐國盃官方選出最佳陣容，狂牛6將洛迪、法比安彭拿、丹尼爾奧莫、拉明耶馬、尼高拉斯威廉斯及古古列拿入選，而英軍則只有基爾獲加，餘下4人是德國隊的穆斯亞拿、法國隊的邁治蘭、威廉沙列巴及瑞士隊的文路爾艾簡治。

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