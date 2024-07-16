港超︱理文新援夏馬特來港前曾問安達臣意見　羅沙不擔心與安尼亞競爭 (14:20)

在阿塞拜疆出生的夏馬特為伊拉克難民，2歲移居瑞典並在當地成長。曾效力德甲賀芬咸4季的他，2011至18年間為瑞典隊上陣8次，他透露曾與該國傳奇前鋒伊巴謙莫域一同操練兩次；翌年則改披伊拉克隊戰袍，在世界盃亞洲區外圍賽主場鬥港足，惟透露因體會該國足總管治混亂，之後未再應召。

司職進攻中場或翼鋒的夏馬特2019年曾效力韓職仁川聯半季，與當時執教該隊的安達臣共事。他透露這次決定來港落班，事前也曾詢問這名港足前帥意見，「他為我介紹理文的背景，甚至簡介了將軍澳這地區，對香港的評價都很正面。上季在泰國有不錯的體驗，因此想留在亞洲發展」。他稱讚新東家配套專業，職球員也很隨和，盼新球季為理文捍衛冠軍頭銜，「上季成功有助增強球員自信，但很難把兩個球季表現比較，新球季就是新開始，保持積極把今季做好就可」。

至於2022/23年泰甲(T1)、最佳外援爭33歲的巴西籍前鋒羅沙透露，與陣中同鄉射手保連奴早在青年軍相識。他來港前曾效力韓職全北汽車及泰甲武里南聯等亞洲名牌球會，落實加盟理文後即獲同曾在泰國落班的愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞在社交網歡迎；羅沙稱不擔心與對方出現位置競爭，「兩者風格不同，我有時在邊路發展，他更似一名中鋒，一切看教練團決定吧」。

此外，今季升任隊長的中場顏樂楓因上季完結後開刀切除腳踭水囊腫，今早僅場邊獨自訓練。他認為今季陣容實力無疑提升，放眼主場出戰亞洲賽，「這將是我們踏向亞洲的第一步，希望主場交出好表現」。

港超｜理文新季添外援爭衛冕 認市場競爭礙簽頂級華人 司徒文俊捨足總職位來投任助教