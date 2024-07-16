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港超｜理文新季添外援爭衛冕　認市場競爭礙簽頂級華人　司徒文俊捨足總職位來投任助教 (12:18)

上季港超盟主理文今早（16日）在狂風暴雨下將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行拜神儀式及公開操練，新球季班費維持約2000萬元，主教練曾昭達表示，除了以蟬聯聯賽冠軍為目標，出戰亞洲賽亦會全力爭分。而原助教佐迪離隊下，理文邀得同有專業教練牌照的司徒文俊任助教。

理文上季不敗姿態首奪港超冠軍，來季出戰改制後第二級別的亞冠聯（ACL2）分組賽。曾昭達明言新球季劍指衛冕聯賽，亞洲賽則需視乎抽籤再釐定目標，「對手會衝我們而來，像我們以前一樣，最重要保持自己穩定發揮，未需考慮太多其他球隊情况。亞洲賽希望取得分數，讓香港球隊往後參賽更有優勢」。

理文本月先後簽入3名新外援，分別為曾代表瑞典和伊拉克大國腳的33歲中場夏馬特、出身畢爾包青訓的27歲西班牙籍中堅馬天尼斯，以及曾膺泰超最佳外援的33歲巴西籍前鋒羅沙。曾昭達透露會將再簽入一名外援守將，冀各新援利用在不同國家踢波的經驗，協助提升球隊表現，並相信夏馬特及羅沙曾在泰國落班，有助適應香港天氣。此外，盛傳理文有意羅致曾效力阿仙奴的英格蘭籍後衛贊堅遜，據悉這名今夏約滿澳職紐卡素噴射機32歲右閘曾表達有意來投，但理文教練團商議後最終擱置計劃。

華將方面，理文今夏有港腳徐宏傑、余煒廉及馮慶燁等多名守將離隊下，中後場補入去年出戰杭州亞運的18歲後衛周子謙、34歲港足門將梁興傑，以及21歲小港腳鄧筵霑，其中周子謙因病缺席今早操練。理文會長李文恩5月底慶功宴時曾預告將游說「頂級華人」球員加盟。會方代表今承認實際情况與預期有落差，稱過去兩月嘗試斟介頂級華將未果，當中需考慮到與中超及中甲球會的競爭。

此外，理文今夏有約滿離隊的隊長列斯奧和助教佐迪，分別回巢傑志出任助教和足球總監。理文會方解釋佐迪上月底要求解約離隊，球會決定「成人之美」放行。而上兩季執教香港U23及港足梯隊的司徒文俊，新球季將加入理文教練團任助教。曾昭達稱在出戰亞洲賽需由持亞洲足協專業級牌照（Pro Licence）教練領軍，突然的人事變更無可避免，但深信不影響球會運作，「球隊不會因誰離別而出現大問題」。

司徒文俊則透露，原本在足總仍有一年合約，承認今次機會突然，獲曾昭達邀請下決定再為球會工作，「離開足總是有點sad，很榮幸能夠為港足工作，再次在職業球會也涉及很多原因考慮，總括很開心可來到理文提供協助」。

理文本月31日至8月15日將赴韓國集訓，料於當地約戰4支韓職或韓乙球隊備戰新球季。

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