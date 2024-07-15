美洲盃｜美斯為傷退流淚　史卡朗尼讚無私及不想離開隊友　迪馬利亞稱以冠軍告別夢想成真 (22:14)

阿根廷隊今早（15日）在美洲國家盃決賽挫哥倫比亞隊封王，其間37歲隊長美斯因足踝受傷在66分鐘退下火線後流下男兒淚，教練史卡朗尼賽後稱對方是一個無私球員，「從沒想過離開隊友」。至於踢罷這場國際賽告別戰的翼鋒迪馬利亞則表示，「我們最終還是為美斯帶來歡樂」。
史卡朗尼說：「美斯是歷來最偉大的球員，他從不願意離開球場和隊友。可是，他的足踝腫脹了，不得已之下需被調離場，但他其實仍渴望繼續比賽。我希望所有人都看見這件事，一個30多歲的球員仍希望貢獻球隊，這全因他就是一個不自負亦不自私的人。」中場迪保羅亦說：「我了解美斯的想法。他總是想繼續比賽，而事實上他就是這支球隊的最佳球員，擁有他是最佳的美事。」
迪保羅又回應翼鋒迪馬利亞結束16年國際賽生涯道：「他的離去是令人哀傷的，但我亦為他能在連奪兩屆美洲盃和世界盃的情况下告別而高興。」36歲的迪馬利亞則說：「我們最終還是為美斯帶來歡樂。至於我今天以冠軍的身分離開，它就是我的夢想，那份感覺是美麗的，我非常感恩。」迪馬利亞曾代表阿根廷出賽145次入31球，而與他同齡的賓菲加隊友守將奧達文迪也會告別「藍白兵團」。
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