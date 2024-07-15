港超｜冠忠南區冀平穩爭聯賽「上半版」　球員兼助教鞠盈智證完季掛靴 (15:06)

南區本月初公布入籍港腳史提芬彭利拿及杜馬思等8名球員約滿離隊，加上趙聡悟與陳傲軒借用完畢回到傑志，球隊大軍暫只有22人，外援佐佐木周、川瀨浩太、基斯、積遜及李小恆留隊；新加盟有35歲阿根廷中場亞哥斯達、韓國後衛宋柱浩、首來港落班的24歲巴西籍中堅恩奴，以及從東方青年軍來投的17歲小將張國鋒等。

會長陳文俊透露新季班費維持約900萬元，對於上季港超排第5及未有盃賽錦標，包括未能衛冕菁英盃，陳文俊承認成績強差人意，新季目標期望續在聯賽「上半版」，「要贏的比賽就要贏，下風波就希望有驚喜。明白自己實力如何，拿起吃三番的牌就直接吃三番，最好當然吃到十三么，平穩是球隊宗旨，要跟傑志和理文爭一日長短仍言之過早」。他承認受資源限制，較難找到高質素又合適的外援，但提及一直有跟傑志會長伍健商討借用小將等球員的可能性。

南區早前宣布6名新兵中，25歲巴西籍前鋒達施華加盟兩日就以「個人家庭問題」而已離隊，主教練楊正光透露，達施華完成兩課操練後便提出離隊，助教比圖也曾嘗試挽留對方，「但他或許認為跟想像中有較大落差，所以決定回巴西，如果真是不適應，勉強留下都不是好事」。續教南區的楊正光表明，球隊希望再簽一名本地身分的進攻球員及一名外援前鋒以填補空缺，「雖然人腳比上季少一點，希望以質素改善，無論在用波能力、速度和防守上，所以找來宋柱浩和恩奴加盟，希望可彌補上季防守不足」。光sir對上季未能打入盃賽決賽感失望，故來季會以此為目標，並在聯賽力爭前3名。

36歲前港足中場鞠盈智早前宣布新季以球員兼助教身分留效，他透露完季後便會退役，在已考取亞洲足協B級教練牌照後，表明今季重點是幫助更多年輕隊友，「利用自己經驗幫助他們進步，希望球隊成績變得好些」。至於由港超冠軍理文來投的亞哥斯達，在南區將披上10號球衣料成中場「指揮官」，他期望為新東家作貢獻，「首要是努力調整好身體狀態」。

美洲盃決賽︱美斯傷出眾志成城 阿根廷加時險勝哥倫比亞16奪美洲盃

歐國盃決賽︱英格蘭成首隊連續兩屆居亞 卡尼未破錦標荒感痛苦 修夫基拒談去留

歐國盃決賽︱西班牙全勝封王奪5獎迎新黃金一代 功臣威廉斯：劍指世界盃