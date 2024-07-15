明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超｜冠忠南區冀平穩爭聯賽「上半版」　球員兼助教鞠盈智證完季掛靴 (15:06)

港超區隊冠忠南區今早（15日）續在香港仔運動場季前操練，經歷上季排第5名及未能衛冕賽馬會菁英盃，會長陳文俊承認成績未如理想，期望新季維持900萬元班費及簽入多名新兵下，以平穩表現續留聯賽「上半版」，「要贏的比賽就要贏」。

南區本月初公布入籍港腳史提芬彭利拿及杜馬思等8名球員約滿離隊，加上趙聡悟與陳傲軒借用完畢回到傑志，球隊大軍暫只有22人，外援佐佐木周、川瀨浩太、基斯、積遜及李小恆留隊；新加盟有35歲阿根廷中場亞哥斯達、韓國後衛宋柱浩、首來港落班的24歲巴西籍中堅恩奴，以及從東方青年軍來投的17歲小將張國鋒等。

會長陳文俊透露新季班費維持約900萬元，對於上季港超排第5及未有盃賽錦標，包括未能衛冕菁英盃，陳文俊承認成績強差人意，新季目標期望續在聯賽「上半版」，「要贏的比賽就要贏，下風波就希望有驚喜。明白自己實力如何，拿起吃三番的牌就直接吃三番，最好當然吃到十三么，平穩是球隊宗旨，要跟傑志和理文爭一日長短仍言之過早」。他承認受資源限制，較難找到高質素又合適的外援，但提及一直有跟傑志會長伍健商討借用小將等球員的可能性。

南區早前宣布6名新兵中，25歲巴西籍前鋒達施華加盟兩日就以「個人家庭問題」而已離隊，主教練楊正光透露，達施華完成兩課操練後便提出離隊，助教比圖也曾嘗試挽留對方，「但他或許認為跟想像中有較大落差，所以決定回巴西，如果真是不適應，勉強留下都不是好事」。續教南區的楊正光表明，球隊希望再簽一名本地身分的進攻球員及一名外援前鋒以填補空缺，「雖然人腳比上季少一點，希望以質素改善，無論在用波能力、速度和防守上，所以找來宋柱浩和恩奴加盟，希望可彌補上季防守不足」。光sir對上季未能打入盃賽決賽感失望，故來季會以此為目標，並在聯賽力爭前3名。

36歲前港足中場鞠盈智早前宣布新季以球員兼助教身分留效，他透露完季後便會退役，在已考取亞洲足協B級教練牌照後，表明今季重點是幫助更多年輕隊友，「利用自己經驗幫助他們進步，希望球隊成績變得好些」。至於由港超冠軍理文來投的亞哥斯達，在南區將披上10號球衣料成中場「指揮官」，他期望為新東家作貢獻，「首要是努力調整好身體狀態」。

美洲盃決賽︱美斯傷出眾志成城　阿根廷加時險勝哥倫比亞16奪美洲盃

歐國盃決賽︱英格蘭成首隊連續兩屆居亞　卡尼未破錦標荒感痛苦　修夫基拒談去留

歐國盃決賽︱西班牙全勝封王奪5獎迎新黃金一代　功臣威廉斯：劍指世界盃

相關字詞﹕體育 港超 冠忠南區 達施華 亞哥斯達 楊正光 鞠盈智 陳文俊 編輯推介

上 / 下一篇新聞