美洲盃決賽︱美斯傷出眾志成城　阿根廷加時險勝哥倫比亞16奪美洲盃 (12:10)

賽事原定香港時間今早8時舉行，惟據報因當地有沒有門票的球迷湧入球場引起混亂，終令這場決賽延遲長達1小時15分鐘才展開。阿根廷隊今仗沿用4強淘汰加拿大隊的勝利11人擔正，哥倫比亞隊則有右閘丹尼爾蒙路斯在4強擊敗烏拉圭隊時領紅牌須停賽，由辛迪亞高阿里亞斯臨危受命，而包括星將路易斯戴亞斯及占士洛迪古斯在內其餘10人則續任正選。

雙方開賽戰况膠着，戰至36分鐘阿根廷球王美斯在左路一次殺落底線欲傳中不果之餘，更被敵衛踢傷一度需要軍醫治理，但他隨後無大礙重返球場續戰，而雙方最終半場亦互交白卷。

換邊後兩軍加強進攻節奏，哥倫比亞於47分鐘先有阿里亞斯在禁區內一記冷箭柱邊出界，1分鐘後阿根廷則有中場阿歷斯麥亞里士打扭入禁區後引得哥軍門將卡美路華加斯棄關出迎，他隨即傳後予迎來國際賽生涯最終戰的「天使」迪馬利亞，但後者的攻門被華加斯及時撲出。

54分鐘，哥倫比亞藉角球攻勢再製造威脅，惟中堅達雲臣山齊士接應前鋒祖安哥度巴的二傳後近門頭槌高出。僅3分鐘後，阿根廷在禁區內有麥亞里士打頭槌攻門，雖敵衛手部觸球，但因屬內收的自然動作，球證未有判罰12碼。戰至63分鐘，美斯在一次欲追截對手時右足踝受傷，經軍醫診斷後未能續戰，於66分鐘退下火線，由尼高拉斯干沙利斯入替，這名37歲球王回到後備席後一度掩面痛哭。

75分鐘，上陣不久的干沙利斯近門快腳篤入，但因助攻的左閘達利亞費高越位在先「食詐糊」。表現活躍的干沙利斯在87分鐘再次製造入球機會，但他殺入底線頭槌二傳掠門而過無人接應。末段他與迪馬利亞再度錯失良機下，雙方終法定時間互無紀錄須加時30分鐘。

哥軍於加時換走今屆助攻王的占士洛迪古斯，由祖安昆特路頂替。95分鐘，干沙利斯接應迪保羅的右路傳中，惟他攻門乏角度被華加斯沒收。直至112分鐘，後備上陣的阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯，接應的直線妙傳殺入禁區射入打破僵局。116分鐘，迪馬利亞功成身退被換出，含淚正式告別國際賽生涯。

最終阿根廷以1：0小勝哥倫比亞，歷來第16次奪得美洲盃，超越烏拉圭獨佔鰲頭，成為此項大賽史上最多冠軍球隊。而決賽功臣馬天尼斯則以5球成為今屆神射手。

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