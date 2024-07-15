歐國盃決賽︱英格蘭成首隊連續兩屆居亞　卡尼未破錦標荒感痛苦　修夫基拒談去留 (09:19)

30歲的哈利卡尼雖然在今屆歐國盃射入3球，在今屆神射手不計助攻次數下，與丹尼爾奧莫等其餘5名球員瓜分金靴獎，但在錦標數目仍然未能零的突破，連同球會在5次主要盃賽決賽都落敗而回，兼未有貢獻入球或助攻，還有2016/17年英超及上季德甲都是聯賽亞軍，如中「無冠魔咒」。這名三獅隊長在兩次歐國盃決賽只在禁區觸球一次，今仗更於61分鐘被換出，賽後他受訪時承認難以用言語形容目前的失望，「在比賽最後階段失球真的很難接受，今屆我們多次落後下證明有能力逆轉反勝，但今次未能走到這一步，非常痛苦，相信這種痛苦會持續很長時間」。

英格蘭領隊修夫基成為首個教練連續兩屆歐國盃決賽落敗，自2016年9月上任後領軍4屆大賽，在2018及22年世界盃分別得殿軍及8強止步。他賽後被問到個人未來時，僅稱「現在並非談論這個決定的時候，我需要和合適的人再談一下，以及給自己一點時間」。他承認西班牙是今屆比賽表現最好球隊，優勝劣敗，「西班牙控制比賽做得更好。我為球員付出的努力感到自豪，他們表現已很出色，只是未能做到最後一步」。

英王查理斯三世賽後在社交網亦致信慰問修夫基：「儘管今晚你未能獲勝，然而我與妻子和家人會敦促你和支持團隊昂首挺胸。所有參加過任何級別體育活動的人都會知道，當獎盃如此接近時，這個結果會讓人多麼絕望，但請知道，你們成功進入歐國盃決賽，本身就是項偉大成就，帶來國家的自豪感。我們將繼續為三獅軍團吶喊，我毫不懷疑還會有很多勝利在前方」。

至於後備入替攻入扳平一球的高爾彭馬，賽後亦力支撐修夫基，「他對整個團隊都非常重要，能夠連續兩屆歐國盃晉身決賽，已經是很不錯的成績」；至於4強絕殺功臣的後備前鋒奧尼屈堅斯更認為修夫基是最成功的英格蘭隊主教練之一，「他凝聚了團隊有非常緊密的溝通，球員們都想為他贏得冠軍，因為他值得有更多讚譽」。

哈利卡尼職業生涯5次主要盃賽決賽成績

2024年歐國盃 英格蘭1：2負西班牙

2020年歐國盃 英格蘭1：1和意大利（互射12碼負2：3）

2020/21年英聯盃 熱刺0：1負曼城

2018/19年歐聯 熱刺0：2負利物浦

2014/15年英聯盃 熱刺0：2負車路士

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