歐國盃決賽︱西班牙全勝封王奪5獎迎新黃金一代　功臣威廉斯：劍指世界盃 (07:23)

今日是屬於西班牙的一天，正如首相桑切斯所言，由西班牙球手阿卡拉斯擊敗佐高域贏得溫網開始，以西班牙隊捧走歐國盃結束。西班牙今屆由列入「死亡B組」一路高歌，接連擊敗克羅地亞、意大利、德國、法國及英格蘭隊等強隊，最終7戰全勝兼入15球失4球，繼1984年一屆法國隊後第2隊在歐國盃全勝捧盃，以及刷新法國當年5場入14球的單屆最多入球紀錄。若連同世界盃，也只有2002年巴西隊能夠7戰全勝：

「鬥牛軍」亦囊括今屆5個獎項，中場洛迪卡斯簡迪獲選今屆最佳球員，丹尼爾奧莫聯同其餘5名球員同入3球瓜分金靴獎。日前才踏入17歲的超新星拉耶明馬則成為今屆最佳青年球員，兼以4次成為助攻王。他說為西班牙奪冠是最佳的生日禮物，急不及待想盡快返回西班牙與家人和球迷們慶祝。

至於今仗先開紀錄的翼鋒尼高拉斯威廉斯則當選決賽最佳球員，他稱成為歐國盃冠軍後，下個目標就是兩年後的美墨加世界盃，「雖有英格蘭有能夠決定戰局的球員，但我們踢了一屆精彩的賽事，賽前我說過我們是一支非出色的球隊，沒有人能擊敗我們」。後備絕殺功臣的26歲皇家蘇斯達前鋒奧耶沙巴爾，則稱只是「完成自己的工作」。3名上季皇家馬德里球員，丹尼爾卡華積、拿祖費南迪斯及祖斯盧辛馬田，則一年內先後贏得歐聯及歐國盃的成就。

洛迪稱今屆接連擊敗4隊冠軍級球隊，奪冠實至名歸，「我們創造了歷史，成為歐國盃奪冠次數最多球隊，也是最難應付的一屆，去到上半賽區連場硬仗也是好事，考驗到球員心態。我們很多隊友在U19及U21階段已贏過冠軍，教練知道他們的能力」。他又大讚接掌不足兩年的主教練迪拉富安迪，由在梯隊接連捧盃，如今再「無聲無息地征服了歐洲」。這名63歲西班牙籍老帥成為歷來首個教練先後帶領西班牙U19（2015年）、U21（2019年）及一隊（2024年）贏得歐國盃冠軍。法比安彭拿、丹尼爾奧莫、奧耶沙巴爾及門將烏尼西蒙都是當年U21梯隊奪冠成員，後兩者同時贏過U19歐國盃。

西班牙2024歐國盃奪冠之路

分組賽3：0勝克羅地亞

分組賽1：0勝意大利

分組賽1：0勝阿爾巴尼亞

16強4：1勝格魯吉亞

8強2：1*勝德國

4強2：1勝法國

決賽2：1勝英格蘭

*註：加時賽果

歐國盃決賽︱西班牙2：1絕殺英格蘭 第4次封王獨佔鰲頭 後備奧耶沙巴爾完場前建奇功