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歐國盃決賽︱西班牙2：1絕殺英格蘭　第4次封王獨佔鰲頭　後備奧耶沙巴爾完場前建奇功 (04:56)

歐洲國家盃決賽今晨（15日）在德國首都柏林開戰，西班牙隊憑尼高拉斯威廉斯下半場初段打開紀錄，以及後備入替的前鋒奧耶沙巴爾86分鐘建奇功，以2：1絕殺一度有高爾彭馬扳平的英格蘭隊，達成全勝封王兼成史上首隊第四度贏得歐國盃；「三獅軍團」則連續兩屆屈居亞軍，仍然未能將足球「帶回家」。

今屆6戰全勝的西班牙，決賽正選陣容只有兩個變動，4強停賽刑滿的右閘丹尼爾卡華積與中堅拿洛文特復出，日前17歲生日的超新星耶馬爾，超越已故球王比利在1958年世界盃的17歲零249天紀錄，成歷來大賽決賽最年輕上陣球員。去年底外圍賽重傷收咧的巴塞隆拿中場加維，亦有隨隊入場打氣做球隊「第27人」；英格蘭有6名3年前歐國盃決賽正選成員在陣，包括過去兩仗傷癒後備上陣的勞基梳爾復任左閘正選，曼聯新星明奈亦以19歲零86天成歐國盃決賽史上第3年輕球員。執法為歷來歐國盃決賽最年輕球證的35歲法國人尼迪沙亞。

今仗於柏林奧林匹克球場舉行閉幕禮獻唱今屆主題曲後展開，由上屆盟主意大利隊時任隊長基亞連尼將歐國盃獎盃放到球場。英國王儲威廉及西班牙王室成員都成坐上客。兩隊近兩次交手都在2018年歐洲國家聯賽分組賽，雙方各勝一仗；西、英亦在去夏兩場決賽對壘，英格蘭於U21歐國盃小勝1：0，西班牙則以同一比數贏得女子世界盃。

今屆強勢的西班牙開賽初段取得近七成控球權，主要由日前22歲生日的左翼尼高拉斯威廉斯策動攻勢，包括12分鐘殺入禁區欲起腳，但被中堅史東斯攔截擋出；22分鐘前場逼搶成功，但耶馬射門被中堅馬克古希封阻。英格蘭有別4強及8強時踢3中堅陣式，今仗回復4後衛防線，多以基爾獲加及布卡約沙卡右路進攻。隊長哈利卡尼25分鐘在混戰中鏟中對方中場法比安彭拿腳部，被罰今仗第一面黃牌；30分鐘輪到同以3球暫並列射手榜榜首的西班牙中場丹尼爾奧莫，踩中迪格蘭賴斯身上而領黃。「鬥牛軍」面對「三獅軍團」穩守突擊，多以兩翼傳中但未能構成攻門，隊長艾華路莫拉達42分鐘突入禁區但未能埋門；英軍完半場前有比寧咸逼搶成功，輾轉到後上的獲加在前場博得罰球，遠柱的菲爾科頓接應賴斯傳中施射，被門將烏尼西蒙接實，亦是英軍今仗首次攻門中龍，半場踢成0：0。

西班牙換邊後有中場大將洛迪卡斯簡迪因傷被換出，由蘇比文迪入替，卻在47分鐘成打開紀錄一方。耶馬在右路推入中路傳予拍檔尼高拉斯威廉斯，在左路突入禁區無人看管下推射遠柱破網，領先1：0；耶馬亦取得今屆第4個助攻。得勢不饒人的鬥牛軍2分鐘後再有機會，奧莫入楔禁區接應威廉斯傳送起腳僅柱邊出界，莫拉達55分鐘起腳被史東斯門前解圍，威廉斯1分鐘後再遠射亦射斜。

英格蘭落後下於60分鐘收起今仗僅觸球13次的隊長卡尼，換入4強絕殺功臣奧尼屈堅斯。63分鐘，比寧咸禁區頂轉身起腳射斜。2分鐘後西班牙截得對手龍門球後打快速反擊，耶馬右路推射被門將比克福特撲走。英軍領隊修夫基70分鐘換入高爾彭馬取代明奈又「神調動」，這名22歲車路士中場落場3分鐘隨即扳平，在一次快速反擊於禁區頂接應比寧咸回傳撞射波地死角入網，取其今屆首個入球追成1：1。

西班牙81分鐘再有黄金機會，耶馬禁區內近射再被比克福特救出。主帥迪拉富安迪亦都可以有「神調動」，戰至86分鐘，此前入替莫拉達的前鋒奧耶沙巴爾，快古希一步接應古古列拿傳中門前撞射入網，為西班牙再度領先2：1。再次落後的英格蘭最後換入中鋒艾雲東尼傾力反撲，但在一次角球攻勢賴斯及古希先後頭槌攻門，分別被西蒙救出及奧莫護空門下，西班牙終勝2：1成為今屆歐國盃盟主，連續4次大賽決賽都勝出，此前3次在2008及12年歐國盃與2010年世界盃均順利捧盃而回。

英格蘭無緣58年後再奪冠，亦連續兩屆歐國盃決賽飲恨，隊長哈利卡尼雖與奧莫等6名球員瓜分今屆神射手，但仍未能打破15年職業生涯未嘗冠軍的宿命。

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