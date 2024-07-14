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歐國盃球評｜大熱「狂牛」不無弱點　「三獅」偷雞還看哥頓（文：蘇柏高） (22:00)

話說股壇沈大師的貼士常遲一段日子終能兌現，無奈正確的事若然時機不對就是錯。例如前年的世界盃柏高估算英格蘭難逃二奶命、西班牙論實力僅次巴西而冠絕歐洲，放在今屆歐國盃大抵又屬神預言——當然最終結果留待明晨決賽過後方有答案。「狂牛」無疑值熱捧，只是不無弱點；倘按照英軍副選輪流發威套路，偷雞還看安東尼哥頓。

西班牙於兩大賽的人腳差異不大，世盃分組賽也場場有波入，但當時已直言末輪放生日本順便走線，打窒自己前途似咁，這次則沒再自作聰明，更適逢首戰對手克羅地亞心雄放棄懨悶足球，狂牛開好個頭一切好辦。失敗乃成功之母，狂牛年半前汲取的另一教訓是進攻不夠直接，由此尼高拉斯威廉斯就從昔日後備入替再換走的陳大文，晉升為如今左翼鐵打正選。

世盃後接過兵符的迪拉富安迪（左圖）不愧曾任各級小狂牛主帥，夠膽起用威廉斯與耶馬一對「學齡兒童」雙翼齊飛。不過想想又覺怪誕，理應最嚴守控球至上風格的教頭，反而最放得開替大國腳轉型，也許旁觀者清吧。西班牙的進取不僅體現在兩翼速度，同等重要乃中場後上叩關。介乎十號和八號的奧莫固然並列射手榜首，正八號的法比安彭拿以至Merino（米基爾馬連奴）更屢屢接應輔位內彎波入楔盲眼位，明顯有別於以往。

狂牛難防的尚有後場推進破解逼搶，假使洛迪及法比安遭專人凍結，也可反藉拉出空位，發揮中堅用球能力。然而中堅亦正是西班牙一大罩門，本屆失球俱是應付不了傳中，儘管不盡相同，仍反映中路守將企位、盯人、溝通等不善之處。觀乎此，哈利卡尼或艾雲東尼作用可能比想像中為大，惟未足以令英格蘭掄元。老實說，雙方發揮正常的話，英軍只會被圍搓至飲恨而回。爭標除了靠互射12碼，便是設法循邊路突破狂牛的高位防線。

事實上，麥巴比在四強有兩次快放幾乎助法國攻陷西班牙。英軍的哥頓踢法和特點接近麥巴比，而且至少狀態較佳，暫時連同補時踢了六、七分鐘已有兩三腳像樣，問題在於修夫基（右圖）遲到好過冇到的換人決定而已。

無法把英軍末段變陣稱為神調動，皆因換人後形勢沒顯著改善，又或入球跟戰術變化根本無關，全憑個人質素及運氣使然。假如修夫基將偏向保守的三中堅／四人防線混種，換成全攻型的純四後衛陣式，才考慮改觀吧。

文：蘇柏高

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