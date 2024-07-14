友賽｜港女足雨戰大勝印尼　1589人坐爆港會場　在港印傭撐場反客為主 (21:28)

兩軍3日前在同一場地閉門友賽，港女足以3：2險勝。今仗開放予球迷觀戰，吸引大批在港印尼籍傭工入場，賽前4小時已經出現排隊人龍，門票終在開賽前50分鐘全數售罄，合共1589人入場。現場所見印尼球迷佔近八成，並結成「紅海」在比賽期間不斷歡呼打氣，猶如搶下主場優勢。

在港工作8年的印傭Nofi，賽前一天得悉印尼女足在港出戰，曾到何文田足總總部購票未果，終賽前兩小時到場並順利購票。她表示有密切關注印尼男足動向，雖坦言對女足了解不深，但願意在假日抽空支持同鄉，「作為印尼國民，支持印尼隊義不容辭。之前從來沒有機會，讓大批在港印尼人在球場看台上有如此特別的聚會」。

儘管場外聲勢被客軍反客為主，港女足在場內形勢依然是主導的一方。開賽5分鐘就由旅台中場韋婉婷策動攻勢，前鋒張煒琪接應其傳送後單刀未能扭過門將，但韋婉婷後上射入空門先拔頭籌。24分鐘外流日本右閘蘇鎧霖突破越位，傳中造就中場何玫薇冷靜射入。3分鐘後，韋婉婷禁區外笠射中楣，這次輪到張煒琪門前補中得手，連續兩場有進帳。張煒琪上半場補時階段再左腳燙射得手，港女足已遙遙領先4球。

換邊後雨勢漸大，天文台發出黃色暴雨警告，場地出現積水影響兩軍發揮。印尼女足63分鐘憑前鋒伊密特近門射入破蛋，再次振奮在場印尼球迷。港女足及後則有中場傅昭文因傷退下火線，更需由擔架抬離球場，惟無阻4：1的勝果。印尼女足雖慘敗收場，賽後仍走到場邊答謝大批同胞支持。

今仗先開紀錄的韋婉婷，這次國際賽期相隔4年再為港足上陣並取得入球。她賽後談及重返港隊的心路歷程如坐過山車，其間不禁哽咽，「這幾年有時見到網上評論，都會覺得如果將來有機會再披甲，要用行動證明自己」。對於今仗被印尼球迷反客為主，她稱未有因此怯場，享受在一片打氣聲中比賽，「可以在這麼好氣氛下比賽是一種享受，不論是主場或作客球迷歡呼也是機會難逢，享受這過程」。主教練列卡度則透露，正計劃10月國際賽期作客友賽，對手有機會是緬甸隊，或到鄰近地區參與小型賽事。

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