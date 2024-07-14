歐國盃｜西班牙決戰英格蘭　耶馬拒與美斯比較　卡尼誓破錦標荒 (21:50)

西班牙隊今屆6戰全勝展現強勢，入13球失4球是賽事攻力最強球隊。作為歐國盃史上最年輕上陣及入球球員，決賽前夕度過17歲生日的超新星拉明耶馬，今屆場內場外都是焦點所在，當年他出生不久就被球王美斯抱着的「神之子」相片成近期熱話，不過耶馬謙稱與史上最佳球員比較並無意義，「我只是努力做自己」。

耶馬今屆為西班牙5次正選入1球貢獻3次助攻，接連打破歐國盃史上最年輕上陣、助攻及入球紀錄，表現光芒四射，場外亦廣受關注，據報歐國盃開始後，這名巴塞隆拿翼鋒的社交網已增加逾240萬人關注，增幅遠遠拋離其他球星。先是西班牙足總在分組賽時在網上發布他在酒店捱夜溫書應付學校考試的短片，然後一輯美斯抱着出生數月的耶馬及為他洗澡的相片亦被廣傳，事緣2007年耶馬一家參加巴塞隆拿一次慈善活動中，幸運獲抽中與美斯合照機會，作為球會官方月曆相片之用。其父受訪時笑言兒子可能受到球王「開光」，注定要成為球星。今年金童獎投票本月26日才結束，據報已成耶馬囊中物。

對於被拿來與美斯相提並論，耶馬近日受訪時謙稱：「若因這輯相片而將我和美斯比較，這不是好事，因為我永遠無法達到他的高度，我只是努力做自己，讓大家知道我是耶馬。」決賽賽前的7月12及13日，分別是西班牙一對新星翼鋒尼高拉斯威廉斯及耶馬的生日，昨踏入17歲的耶馬笑言，今年想要的生日禮物很明確，「我和媽媽說，如果我們贏了歐國盃冠軍，就什麼禮物都不要了」。他提及與剛滿22歲的威廉斯關係要好，經常形影不離出外遊玩，「我們踢法同樣進取，如果能維持今屆表現，無人能阻止到我們」。

至於在淘汰賽階段連續3仗建功的丹尼爾奧莫，現與哈利卡尼等6人同以3球並列射手榜榜首，這名今夏受列強垂青的26歲德甲RB萊比錫中場賽前笑言，只要能助西班牙相隔12年奪冠，在決賽即使是他還是門將烏尼西蒙取得入球都不重要。「鬥牛軍」近3次大賽決賽，2008及12年歐國盃與2010年世界盃均捧盃。

一句「Football's Coming Home」儼如成為英格蘭隊58年來無冠的「魔咒」，連帶隊長哈利卡尼也遇上15年職業生涯仍錦標荒的厄運。不過球星如雲的「三獅軍團」，今屆有金球獎熱門祖迪比寧咸與曼聯新星明奈坐陣中場，陣容板凳深度也讓領隊修夫基在連續3場淘汰賽絕處逢生，或成破宿命的最佳時機。

30歲的卡尼生涯至今出戰642仗，仍未能一嘗捧盃滋味，包括上屆互射12碼飲恨意大利隊，能否開齋將看第643場。這名「黑仔王」今屆已入3球叫糊「金靴獎」，惟整體表現仍受批，更被英國足球雜誌《442》評選為今屆最令人失望11人。上仗4強對荷蘭隊尾段被換出，才促成後備前鋒奧尼屈堅斯絕殺，卡尼對被換出沒異議，並再次力撐修夫基，「比賽結果說明一切，主教練不怕作出改變，為球隊做了最好決定，在賽事走得更遠」。

要消除英格蘭與卡尼無冠厄運，可能要靠比寧咸與明奈鎮守的中場。比寧咸加盟皇家馬德里首季，即助贏得西甲及歐聯等做三冠王，雖今屆歐國盃也入兩球，包括16強對斯洛伐克隊補時倒掛扳平，但餘仗表現一般仍受批評。據報這名21歲球星受肩傷困擾，今屆亦帶傷上陣，若在決賽助英軍登頂，將大大增加他榮獲今年金球獎的本錢。

年僅19歲的明奈在第3場分組賽首任正選後，英格蘭中場組織漸入佳境。這名曼聯青訓去年1月才首為一隊上陣，上季初仍代表U19出戰歐青聯，季中即成「紅魔」正選助奪英格蘭足總盃；3月才首獲英格蘭徵召的他，今屆歐國盃傳球成功率高達96%屬三獅眾將最高，勢成英軍歷來出戰大賽決賽最年輕正選，他與年齡不符的穩重表現，獲修夫基高度評價，「英格蘭過去沒有像他這樣的球員，在中場能如此從容控球、盤球，看起來很簡單，其實並不容易」。

多個數據網站預計，英軍決賽勝率只有39.6%，然而柏林奧林匹克球場是三獅福地，過去5次出賽4勝1和不敗。至於去夏U21歐國盃決賽英軍以1：0小勝西班牙，相隔39年再度封王。

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