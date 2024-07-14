溫網｜卡絲高娃首奪溫網女單冠軍　向已故恩師致意　「我人生中最美好一天」 (19:22)

今年踏入個人職業球員生涯第10年的卡絲高娃，過往在單打表現載浮載沉，2021年曾在法網封后的她，其後世界排名最高曾升至第2位，但其後卻無以為繼，在多項大賽均早早出局；反觀近年其雙打成績穩定，除了曾3奪澳洲公開賽混雙冠軍，更在4大滿貫女雙皆曾奪冠，累積贏得7「貫」，並在上屆東京奧運伙拍同胞施妮雅高娃奪金而回。

今屆溫網她雙線作戰，雖在女雙與德國籍拍檔施姬蒙特戰至8強止步，但在女單卻成功一路闖關，包括在4強以盤數2：1力克前屆冠軍的哈薩克籍4號種子雷芭堅娜，職業生涯第11次參戰溫網終首次躋身女單決賽，遠遠突破此前最好的16強成績。

卡絲高娃在決賽面對連續兩項大滿貫女單殺入決賽的意籍好手柏奧莉妮，首盤先聲奪人兩度打破對方發球局後贏6：2，雖然次盤表現稍為下滑被柏奧莉妮以同樣比數扳平盤數，但她及時回勇在第7局取得關鍵破發，終再贏一盤6：4拿下勝利，初嘗溫網女單冠軍滋味，連同雙打在內，亦是她個人第10座大滿貫錦標。

她賽後向已故恩師的1998年溫網女單冠軍得主露禾娜致意，「是她改變了我的一生，我曾在戰畢青年組生涯後為是否轉打職業掙扎，一度想過要回到校園升學，但最終是她肯定了我的實力，對我是『你一定要成為職業球手』，堅定了我的信念，我從沒想過能像她一樣拿下這座溫布頓女單錦標，這實在是我人生中最美好的一天。」而她亦不忘稱讚對手柏奧莉妮，「能在短時間內打入兩項大滿貫決賽是非常困難的，她的成就令人敬佩」。

至於柏奧莉妮繼法網後再度屈居亞軍未圓大滿貫冠軍夢，她賽後亦不諱言有感失落，「但我會努力保持微笑，因為必須記住今天仍然是美好的一天，我打入了溫網決賽，這是美好的兩周，感謝所有讓這一切成為可能的人」。

另外，卡絲高娃昔日東奧奪金拍檔的施妮雅高娃，今晨則在女雙決賽伙拍泰萊唐辛以4號種子身分，以直落兩盤擊敗2號種子的達保絲姬／艾蓮羅莉芙封后，亦是這名28歲捷克籍名將歷來第9座大滿貫錦標。

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