巴黎奧運｜李慧詩寄語後輩李思穎初征奧放開壓力　「做好自己就可以」 (16:50)

今屆HOY TV找來多名港隊昔日星將參與評述工作，其中「牛下女車神」李慧詩、羽壇「黑妹」葉姵延、前港隊高爾夫球代表何雁詩及前香港女子花式溜冰成員馬曉晴等今出席宣傳活動，與現場觀眾上台玩遊戲同樂。已退役超過1年的李慧詩繼上年杭州亞運後，再度擔任賽事評述，她稱今次是世界級比賽，希望可以給自己挑戰，「對於市民來說未必很瞭解，我希望可以帶一些世界觀給大家」，但在資料蒐集及回顧之前的賽事期間，她對於自己未能在過去的奧運上奪金坦言仍感遺憾。

這名37歲前港隊「女車神」表示曾跟師妹李思穎聯絡，「明白換了新教練對她來說是一個新的生活，希望她可以在當日發揮自如，我覺得做運動員不需要想太多，只需要做好自己就可以」。今屆初征奧的Ceci將兼戰女子公路賽及場地女子全能賽，李慧詩讚賞對方衝刺力強，看好有力躋身前8，「如果她能跟隨勁敵日本隊，前8名是相當有機會」。Sarah另透露今年3月已取得國際教練牌，仍然需要完成實習，但強調不會在這兩年內成為教練。

同場出席的羽毛球前星將葉姵延，早前宣布退役後在今屆巴奧轉任評述，她直言「即使心裏依然想堅持上場，但所謂後浪推前浪，也是希望她們（年輕一代）可以承接我的希望在賽場上取得好成績」，她表示當時退役決定是深思熟慮後才作出，「黑妹」最後向出征奧運的師弟師妹們寄語「輕裝上陣，創造奇蹟」，希望隊員帶着這句話不帶包袱，調整心態去比賽。

另外，HOY TV在奧運期間會與新港城中心合作，將在商場開放期間全天候播放多項焦點奧運賽事，同時在本月至下月舉行一系列體育推廣活動，包括由前港隊空手道代表李振豪、空手道U21男子個人形世一鄧宇軒主理的空手道體驗工作坊、由港協暨奧委會主辦的「矚 ．動．奧運」運動員相片展覽等。