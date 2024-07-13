歐國盃｜決賽兩軍慶祝方案見眉目　英揆怕當「明燈」拒提放假　西班牙擬馬德里辦派對 (18:06)

英媒報道指，若三獅如願捧盃「帶足球回家」，當地時間周一凱旋後會先到訪白金漢宮，接受國王查理斯三世、其他王室成員及首相施紀賢的祝賀。翌日則在倫敦市內舉行大型巴士巡遊，預料會途經特拉法加廣場及林蔭大道等要點，與國民分享喜悅。

英格蘭隊周四凌晨在歐國盃4強2：1絕殺荷蘭隊後，英國國會第三大黨自由民主黨隨即提出倘英格蘭隊最終奪冠，讓全國額外放假一天普天同慶。上周才上任首相的施紀賢，兩年前曾呼籲為慶祝英格蘭女足奪得女子歐國盃放假一天，最終爭取失敗。然而他日前回應放假提議時，則表示當前最重要是真的把冠軍拿到手中，不想提前作決定以免「黑腳」，「我們好應該紀念這一刻，但我不想帶來厄運，最重要是完成下周日（本港下周一）的使命」。

西班牙隊亦確定若成功四奪歐國盃，當地周一將在首都馬德里西貝萊斯廣場舉行慶祝派對。馬德里副市長Inma Sanz說：「我們正與西班牙足總緊密聯繫，這時候談慶祝確實有困難，因球隊賽前選擇對這些事避而不談。一起祈求西班牙隊奪冠吧，讓我們在西貝萊斯廣場普天同慶。」

此外，連續兩屆領軍殺入歐國盃決賽的英格蘭領隊修夫基，據報不論奪冠與否，英足總均有意向其提出續約，讓他續領軍至2026年美加墨世界盃。