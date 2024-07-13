游泳｜卓銘浩逐點反擊體院　稱不知被啟動紀律程序　「無法提出上訴」 (18:50)

體院的新聞稿提到，去年1月就卓銘浩多次無故缺席訓練及對教練態度惡劣向卓銘浩提出口頭警告。卓銘浩根據其向體院提交的訓練紀錄，該月有3天告病假，隨後與教練因訓練事宜起爭執，被暫停訓練一周，其餘日子皆有訓練。

體院聲明指卓銘浩去年7月在國內舉行訓練期間嚴重違反紀律，卓銘浩承認其中有一天在訓練完成後外出與朋友聚餐，他以書面形式道歉，為總教練陳劍虹上載的對話截圖中，卓指「知道自己犯下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（泳員）」。

卓銘浩續指10月18日下午已被停止訓練，直至其後被通知12月1日起退出港隊，故不存在11月仍違反紀律。卓稱當初被告知退隊是與備戰亞運表現相關，惟體院發聲明後，方知道「與備戰亞運周期的整體表現無關，我更不知道這已啟動紀律程序，無法提出上訴」。

卓銘浩承認自己有衝動、不守規則的時候，承認教練指出的錯誤，但體院及教練在決定要求他離隊時，沒有處理過行政措施及安排，「在2023年1月至今，我沒有簽署過任何『雙方同意改進的目標』，更沒有正式召開檢討會，又沒有收過警告信」。

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