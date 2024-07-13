學界三籃馬拉松｜英華協恩高級組封王稱后　吳委峻黃雅婷圓滿告別學界生涯 (18:27)

英華在男子高級組決賽初段與葵裘錦秋打得緊湊，不過在吳委峻外投內切獨得6分，加上鍾子豪、吳委峻、蔡浩東及梁子森強攻禁區，終以12：7勝出。賽後大熱當選MVP的吳委峻，因下年將超齡無法參加學界賽，學界生涯首次贏馬拉松冠軍算是圓滿。這名效力香港東方的後衞表示，期望以職業球員為目標，「我今年將升上大隊出戰甲一，我會更勤力練習，希望盡快追上大隊的水平，在一、兩年內可衝出國外」。

至於協恩在女子高級組決賽面對葵裘錦秋，有黃雅婷及姚采芸裏應外合各得4分，陳考悠、小將梁瑞昕和黎日瑤亦有進帳，加上嚴密防守迫使對方難以組織，只靠戴欣婷在籃下獨得5分，協恩終以11：5勝出，重奪失落一屆的冠軍。

協恩在上屆決賽以1分飲恨，今屆領軍勝出兼獲選為MVP的黃雅婷直言，總算鬆一口氣，「上年以些微之差落敗，感覺有點遺憾，能夠在我最後一次代表協恩的賽事贏冠軍，算是為學界生涯畫上完美句號」。

初級組方面，協恩在女子組決賽以16：6擊敗英華女學校封后，拔萃男書院在男子組決賽以9：6力克葵裘錦秋稱王。

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