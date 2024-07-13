溫網｜佐高域溫網決戰艾卡拉斯爭25「貫」兼復仇　37闖大滿貫決賽寫歷史 (17:30)

已年屆37歲的佐高域早前在法國公開賽戰至8強後，因右膝傷患退賽並接受手術。一直休養至溫網才復出的他表現穩定，一路殺入今晨的4強，惡鬥近月當勇的22歲後起之秀梅薩迪。

梅薩迪屬近年少有的單反年輕球手，佐高域賽前雖以5勝1負的交手紀錄佔優，但當中不乏激戰5盤險勝。是役他初段亦一度吃苦頭，但站穩陣腳後戰至第6局把握對方首發命中率低率先打破發球局，即使第9局被對方破發，但隨後一局再度回敬，終以6：4先贏首盤。

次盤梅薩迪在首局破發後一度保持兩局優勢，但第6局遭「Love Game」破發後，雙方拉鋸至決勝局，佐高域贏細分7：2，以7：6再下一城。第3盤佐高域在次局破發後終一路保持優勢再贏6：4，終直落3盤拿下勝利，第10次殺入溫網決賽之餘，更是破紀錄第37次躋身大滿貫決賽，明晚將決戰卡路士艾卡拉斯，合演上屆決賽翻版，力爭25「貫」再寫歷史。

賽後佐高域笑言：「現在我每次出席大滿貫都將會是歷史了吧，來到這裏我總是付出所有，但事實上我也同時背負着很多壓力與期望。不論是21或37歲的我，在場上的目標都只有爭標，正如來看球的觀眾都會期望我拿下99%的勝率吧。」

至於早前才於法網首奪冠的艾卡拉斯，今屆溫網延續強勢，今晨在4強面對俄籍5號種子的丹尼麥維迪夫，即使首盤先輸6：7（1：7），但及後連贏3盤6：3、6：4、6：4反勝，連續兩屆殺入決賽力爭衛冕。賽後他特別提到與西班牙男足在同晚出席決賽的巧合，「西班牙人可在同一晚看兩場決賽，這是美妙的，我深信這亦將是西班牙人舉杯慶祝的一夜」。