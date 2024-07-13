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友賽｜港女足4日內再鬥印尼爭兩連勝　獲男足技術分析師剪片助拳　主帥列卡度呼籲入場 (20:44)

香港女子足球代表隊明晚（14日）6時續在港會足球場友賽，相隔3日後再鬥印尼女足，並將開放球迷購票入場及有免費直播。兩隊今晚（13日）舉行賽前記者會，隊長陳詠詩透露球隊今次獲港男足首席技術分析師助陣，上仗半場時已剪輯比賽片段有助調整部署，期望可4日內取得兩連勝。對於今仗預計有一定在港工作的印尼「姐姐」入場支持，主教練列卡度亦呼籲本地球迷入場，令球場爆滿去推動球員表現。

香港女足vs.印尼女足 港會足球場明晚18：00開賽　票價：$30（港台電視32台直播）

現世界排名第79名的香港女足，在周四晚閉門友賽憑鍾貝琪、中場陳詠詩及前鋒張煒琪各建一功，以3：2險勝排名低28名的印尼女足，取得近7年來主場首場勝仗。主教練列卡度今在賽前記者會讚揚球隊上場表現非常好，「當然我們有進步空間，但最重要是取得勝利，提升球隊信心」。他稱比賽場地港會球場雖空間較小，但希望球隊能感受到這仗有球迷入場的氣氛，又透露陣容上不會有太大變動，期望取得兩連勝及不失球。陳詠詩稱上仗贏在教練的部署，在主場贏波非常開心。

這名40歲隊長又透露，今次有港男足的首席技術分析師Christopher Jenkins首度加入女足教練團，除了協助剪輯對手最近的比賽片段，如上仗會錄影上半場後立即剪輯及在更衣室播放，有助討論及調整戰術，才令她在下半場取得入球。對於韋婉婷等外流球員歸隊，陳詠詩稱她們過去已在港足合作，故整體上都沒特別改變，「大家合作性很好」。

印尼女足方面，今仗預計有一定在港工作的印尼「姐姐」在假日入場支持，效力日本大阪櫻花女隊的23歲前鋒梅絲達莉花（Zahra Muzdalifah）出席記招時也稱，知道在港有不少印尼球迷，「當代表國家隊時有球迷支持時，感覺會很不一樣」。日籍主教練望月聡提及，有3名從美國歸隊球員明仗都可候命，有助提升球隊實力。

友賽｜港女足閉門險勝印尼女足　取7年後主場首勝　隊長陳詠詩建功

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