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美洲盃｜烏拉圭國腳打鬥風波受查　達雲紐尼斯恐被罰停賽3場或以上 (20:06)

美洲國家盃昨4強賽後，發生包括達雲紐尼斯在內的烏拉圭國腳與哥倫比亞球迷打鬥事件。南美足協今日（12日）稱已展開調查，以了解事件的時序及有關涉事者暴力行為的責任。這意味該名利物浦前鋒將有機會被罰停賽3場或以上。

烏拉圭隊昨以0：1不敵哥倫比亞隊無緣決賽後，包括達雲紐尼斯、守將朗奴阿拿奧祖及隊長荷西基文尼斯等在內的烏軍球員衝上看台，其間紐尼斯與敵軍球迷大打出手，而另一片段亦顯示這名利物浦前鋒在球場邊，曾向在看台上的敵對球迷投擲椅子卻未能得逞。他其後被拍攝到在球場內手抱及安撫一個據報是其兒子的嬰兒。據荷西基文尼斯表示，球員的舉措是因他們要保護賽後被敵軍球迷搔擾的家人。另據烏拉圭傳媒報道，烏軍中場文路爾烏加迪的母親在這宗事件中暈倒，需接受緊急救治及以輪椅將她帶走。

南美足協今再次發表聲明指「這樣的暴力事件是不可接受的。任何違反體育精神的行為都是不會容忍的」，並稱已展開調查，以了解事件的時序及有關涉事者暴力行為的責任。據國際足協紀律守則，球員若襲擊並非比賽的人，或會被罰停賽3場或以上，故此紐尼斯恐難逃重罰。

另外，烏軍將於後日早上與加拿大隊踢季軍戰，據報今屆3次後備上陣的蘇亞雷斯有望取代紐尼斯掛帥，而隊友後衛古利姆華利拿及中場尼高拉迪拉告魯斯則需停賽。

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