網球︱卡絲高娃溫網女單反勝雷芭堅娜　感謝已故恩師露禾娜　明決戰柏奧莉妮 (19:15)

卡絲高娃在2021年法國公開賽奪標後，近年屢受傷病困擾而少有佳績，今年先在澳網8強出局，後更於法網首圈止步，卻在溫網復勇，在16強和8強連挫美籍名將歌蓮絲及拉脫維亞籍的奧絲達賓高，今晨與2022年冠軍雷芭堅娜爭入決賽雖首盤先負3：6，但往後兩盤均在第6局打破對方發球局，連贏兩盤6：3、6：4下，以盤數2：1反勝。

28歲的卡絲高娃稱勝出關鍵在於「次盤打破雷芭堅娜的發球局，之後我站穩陣腳，沒有想過會被淘汰」。她亦懷念1998年溫網女單冠軍、於2017年因癌病離世的恩師露禾娜，「她曾告訴我很多關於她的網球生涯歷程，以及她是如何去嘗試揚威溫網。現在我坐亞望冠了，我認為它可為我帶來不同」。另外，強調現在超級快樂的她預料明天與同齡的柏奧莉妮的決鬥會是一場大戰，「對方是一個戰鬥者，但我亦不遑多讓」。

應屆法網亞軍柏奧莉妮則以破溫網女單4強賽最長比賽時間紀錄的2小時51分鐘，以2：6、6：4、7：6（10：8）反勝維姬治，成為首個闖入溫網決賽的意大利人。她賽後為其祖國的網球發展自豪，「史拿已成為網壇一哥，這是以往難以置信的事情；梅薩迪也已晉身溫網男單4強，這肯定對意大利網球有幫助」。至於維姬治比賽期間已曾落淚，及至落敗後更痛哭，今屆6戰五度打足3盤的她說：「我哭是因為我的手臂及腿部都痛得非常厲害。我不知如何繼續比賽下去，甚至曾想過，我會在第3盤死去。」

此外，中華台北隊的38歲老將謝淑薇繼與比利時籍梅頓絲晉級女雙4強後，今晨轉戰混雙伙拍波蘭籍的薛連斯基，以7：6（7：2）、6：7（7：9）、10：5險勝美籍的泰萊唐辛及英籍占美梅利組合，打入準決賽。

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