游泳｜卓銘浩控訴被迫退出港隊　總教練陳劍虹登昔日對話截圖反擊 (17:06)

擁11項香港紀錄的泳手卓銘浩，近日控訴遭港隊以在去年亞運期間違規為由，要求退隊，惟自己不知道違反甚麼規定，懷疑是因傷患推卻為泳會出戰而被封殺。港隊總教練陳劍虹隨後在社交網上載與卓銘浩的對話截圖，當中卓去年7月曾與陳劍虹道歉稱「犯下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩」，陳更狠批「這世界上偏偏有如此下流之人」。香港體育學院今晚（12日）就此事發聲明，指卓銘浩在去年3度違規，包括1月、7月及10至11月期間曾無故缺席訓練、對教練態度惡劣、嚴重違反紀律等，經教練會議商討及獲泳總同意後，一致同意取消其體院獎學金運動員資格。
卓銘浩與卓父在報道中表示，卓去年5月比賽時因用力過度打斷右手腕韌帶，但教練張嬋鶯要求他在8月的香港錦標賽為志佩游泳會參加4項個人賽、4項接力賽，連同初賽最少游11場。卓要求免戰兩項接力賽以留力9月杭州亞運，惟張嬋鶯卻回覆指若認為「吃不消」，會安排年輕泳員提早接班，又着他「好自為之」。
卓銘浩與隊友在杭州亞運打破男子4×100米自由泳香港紀錄，回港後因病缺席訓練，復操後表現不達標，遭港隊教練薛瑞鵬斥其練習態度對團隊沒有貢獻，及後總教練陳劍虹通知卓銘浩，鑒於其備戰亞運周期「多次違反港隊及體院規定」，要求他退隊，體育學院游泳部亦決定終止其獎學金運動員資助，2023年12月1日生效。卓銘浩稱自己出席率是百分百，想不到亞運期間違反甚麼規定，惟承認曾於節日期間與朋友外出吃飯時喝酒。
游隊總教練陳劍虹在報道刊出後，於社交網上載9張與卓銘浩的對話截圖，卓曾於去年7月表示「知道自己犯一下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（泳員）」。陳劍虹指目前只想全力備戰巴黎奧運，並狠批「這世界上偏偏有如此下流之人，只能將對話公布，害群之馬，就必須清除！奧運之前，不會再就此事做任何回覆！」
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