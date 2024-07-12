游泳｜卓銘浩控訴被迫退出港隊　總教練陳劍虹登昔日對話截圖反擊 (17:06)

卓銘浩與卓父在報道中表示，卓去年5月比賽時因用力過度打斷右手腕韌帶，但教練張嬋鶯要求他在8月的香港錦標賽為志佩游泳會參加4項個人賽、4項接力賽，連同初賽最少游11場。卓要求免戰兩項接力賽以留力9月杭州亞運，惟張嬋鶯卻回覆指若認為「吃不消」，會安排年輕泳員提早接班，又着他「好自為之」。

卓銘浩與隊友在杭州亞運打破男子4×100米自由泳香港紀錄，回港後因病缺席訓練，復操後表現不達標，遭港隊教練薛瑞鵬斥其練習態度對團隊沒有貢獻，及後總教練陳劍虹通知卓銘浩，鑒於其備戰亞運周期「多次違反港隊及體院規定」，要求他退隊，體育學院游泳部亦決定終止其獎學金運動員資助，2023年12月1日生效。卓銘浩稱自己出席率是百分百，想不到亞運期間違反甚麼規定，惟承認曾於節日期間與朋友外出吃飯時喝酒。

游隊總教練陳劍虹在報道刊出後，於社交網上載9張與卓銘浩的對話截圖，卓曾於去年7月表示「知道自己犯一下一個很大的錯誤，影響香港隊的規矩，影響薛教練組的風氣，跟影響了小的（泳員）」。陳劍虹指目前只想全力備戰巴黎奧運，並狠批「這世界上偏偏有如此下流之人，只能將對話公布，害群之馬，就必須清除！奧運之前，不會再就此事做任何回覆！」

相關報道：方力申泳會9歲泳手被拒參賽風波 何敬康：下周三與泳總會面商解決方案

相關報道：王敏超否認泳總屬會制扼殺有潛質泳手 泳總已開會討論改善安排

相關報道：港協回應泳總風波料小泳手「有機會參賽」 霍啟剛稱泳總願持續改善機制增參賽渠道

相關報道：方力申斥泳總拒面對參賽風波 何敬康稱泳總忙備戰奧運所致 「有啲陰差陽錯」