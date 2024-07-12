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英超︱雲尼斯達萊重返曼聯任助教　紅魔荷蘭化首簽博洛尼亞中鋒將加盟 (15:54)

曼聯昨晚（11日）宣布名宿射手雲尼斯達萊回歸，新一季將與同為荷蘭籍的夏基出任助教輔助領隊坦夏格。「紅魔」在球隊亦着手「荷蘭化」，據報已跟意甲博洛尼亞達成協議，將以4250萬歐元（約3.6億港元）簽入23歲荷蘭國腳中鋒約舒亞舒克斯，並已飛抵曼徹斯特接受體測，成為英力士集團今年入主成大股東後第一簽。

曼聯官網宣布，雲尼斯達萊與夏基出任助教，簽約兩年至2026年6月，教練團成員麥卡倫及費查繼續留隊，助教雲達加特及前鋒教練麥卡菲則已離隊。曼聯新任體育總監艾舒禾夫表示，更新教練團是今夏工作重要一環，並提及雲尼斯達萊球員時代在曼聯取得巨大成功，「他和夏基將會幫助球隊加強爭勝心及高標準」。48歲的雲尼斯達萊球員時代是著名射手，2001至06年效力曼聯5季，上陣219場入150球，助紅魔贏得2002/03年英超冠軍等錦標，2012年夏天掛靴，前季執教荷甲燕豪芬贏得荷蘭足總盃及荷蘭超級盃。夏基執教過多隊荷甲，上兩季為伊高斯主帥。

除了教練團，曼聯新一季將進一步「荷蘭化」，多個傳媒報道，紅魔已跟博洛尼亞達成協議，將簽入荷蘭隊今屆歐洲國家盃國腳約舒亞舒克斯，轉會費4250萬歐元分3年付款，將簽約5年。報道指這名23歲中鋒更已飛抵曼徹斯特將接受體測。舒克斯上季為博洛尼亞入12球及交出7次助攻，並以補選身分參與今屆歐國盃，在8強及4強後備上陣。除了舒克斯，另一荷蘭國腳中堅馬菲斯迪歷特亦「好事近」，據報已同意由拜仁慕尼黑來投，與阿積士恩師坦夏格重聚，轉會費約5000萬歐元（約4.25億港元）。

另外，由2020年夏天加盟曼聯的荷蘭中場雲迪碧克，經過4年上陣寥寥及兩度被外借後，昨落實轉投西甲球會基羅納，據報轉會費僅50萬歐元，但設有一定金額的浮動條款。

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