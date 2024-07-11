友賽｜港女足閉門險勝印尼女足　取7年後主場首勝　隊長陳詠詩建功 (21:31)

港女足今仗正選有韋婉婷及郭靖雯兩名外流兵，其餘4人暫列後備。港女足由傑志女足後衛鍾貝琪在19分鐘先開紀錄，但在24分鐘被對手扳平1：1完半場。換邊後，效力沙田的40歲隊長中場陳詠詩在54分鐘挺身而出，射成2：1，加上應屆香港足球小姐兼今屆女甲神射手張煒琪在15分鐘後再下一城，終以3：2險勝完場前3分鐘追回1球的印尼女足，取得自2017年3月友賽2：0輕取新加坡隊後，近7年來首場主場勝仗。兩隊下周日傍晚6時於港會續戰，屆時開放入場，票價30元。

另外，港超區隊冠忠南區今公布簽入6名新援，分別為去季效力理文的阿根廷籍中場亞哥斯達、首戰港超的巴西籍後衛恩奴與前鋒達施華、從深水埗加盟的韓籍中堅宋柱浩、晉峰門將陳嘉昊及從青年軍提拔的15歲中場莊晉；應屆聯賽冠軍理文則宣布簽入第2名新外援、出身畢爾包青訓的27歲西班牙籍中堅馬天尼斯加盟。

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