西甲︱麥巴比下周二亮相皇馬班拿貝主場　9號球衣今發售　另有5人轉號碼 (19:53)

麥巴比上月落實以自由身由法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）轉投皇家馬德里，而「銀河艦隊」昨發聲明，表示他將於當地時間下周二中午在班拿貝球場亮相及正式簽約5年。雖然聲明上未有列明麥巴比所穿號碼，不過在官網圖片已顯示他將選擇懸空一季的9號球衣，並今起已在官方商店發售。皇馬同時公布新一季另有5名轉號碼，一對法國防中卡馬雲加和曹亞文尼將分別改穿6號及14號；烏拉圭隊中場費達歷高華維迪繼承掛靴卻奧斯的8號球衣後，其15號球衣改由今屆歐國盃表現矚目的19歲土耳其隊新星艾達古拿披上。

另外，法國隊雖在歐國盃4強以1：2反負西班牙隊止步，但法國足總會長菲臘迪亞路稱，主帥迪甘斯會繼續履行合約，領軍至2026年世界盃決賽周。至於29歲葡萄牙籍中場祖奧包連夏，今落實由英超富咸轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，簽約4年至2028年6月，將披16號球衣。據報轉會費達4230萬鎊（約4.25億港元）及420萬鎊浮動條款。

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