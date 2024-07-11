巴黎奧運｜美國男籃熱身賽反勝加拿大　居里占士首聯手響頭炮　利安納退隊補選戴歷韋特 (18:59)

美國男籃昨晚賽前宣布利安納退出大軍名單，聲明稱這名33歲洛杉磯快艇前鋒一直為巴黎奧運做準備，包括接受高強度訓練，但最終認為用今夏餘下時間為準備下季更符合其最佳利益，並隨即補選波士頓塞爾特人後衛戴歷韋特頂替位置。

美國前總統奧巴馬亦有親臨現場觀賽，美國「夢幻隊」今仗雖有主將杜蘭特因傷缺陣，但正選仍以「大帝」勒邦占士、史堤芬居里、戴雲布克卡、賀利地及安必特強陣應戰；加拿大隊亦有基傑奧斯阿歷山大及查美梅利等10名NBA球員在陣。雖美國在首節落後14：21，但憑次節打出27：12攻勢，以8分反先上半場。美國下半場續保持領先優勢，最終以14分之差擊敗加拿大，後備的安東尼愛華士攻入全隊最高的13分，居里射入12分包括3個3分球，占士則獲7分及5個籃板。夢幻隊下場熱身賽將於下周二到阿布扎比對澳洲隊。將首度出戰奧運的居里賽後承認今仗是考驗，「我們在進攻方面，能試圖弄清楚彼此之間的化學反應」。

歐國盃︱英王查理斯祝賀英格蘭入決賽 鼓勵盡早鎖定勝局保國民血壓健康