美洲盃｜占士洛迪古斯助攻破美斯紀錄　哥倫比亞挫烏拉圭隔23年再入決賽　紐尼斯賽後捲衝突 (17:55)

兩軍上半場表現不相伯仲，哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯先於15分鐘，傳中予右閘丹尼爾蒙路斯頭槌攻門斜出，其後烏拉圭鋒將達雲紐尼斯在22和28分鐘射門分別柱邊出界及越楣而出。39分鐘，占士洛迪古斯開角球予伏兵遠柱的中場拍檔謝法臣拿馬頂入，是這名哥倫比亞隊長今屆第6次助攻，改寫了美斯上屆5個助攻的美洲盃單屆紀錄。

完半場前，丹尼爾蒙路斯因向烏拉圭中場文路爾烏加迪批肘直接領紅被逐，哥軍下半場10人應戰下陷於被動，並出現後備上陣的37歲烏拉圭老將射手蘇亞雷斯怒射中柱彈出的險象，哥倫比亞終保住1：0勝果，繼1975和2001年後，第3次在美洲盃坐亞望冠，將決戰阿根廷隊；烏拉圭則在下周日早上與加拿大隊踢季軍戰。

哥軍主帥羅倫素為險勝雀躍之餘，也沒怪責被逐的丹尼爾蒙路斯，並說：「我擁抱他，告訴他如果沒有他，球隊便不能打入決賽，所以他可以昂首闊步。」羅倫素又回應刷新隊史連續28仗不敗紀錄道：「必須向球隊前教練麥杜拉拿致敬。他留下了這支國家隊的基礎，受益的是哥倫比亞足球。我無法超越他。」至於烏拉圭的阿根廷籍名帥比爾沙則為出局負全責。

不過，今仗賽後不久先發生兩軍職球員在中圈附近爭執，雖及時被阻止未致惡化，但之後再有達雲紐尼斯及此仗因傷缺陣的守將朗奴阿拿奧祖在內的烏拉圭球員，走入看台與一班哥倫比亞球迷衝突，其間紐尼斯被拍攝到與對方互毆。烏拉圭隊長荷西基文尼斯賽後說：「我們家人都在看台上，當中有初生嬰兒。這裏沒有警察，我們必須保護家人。這是一場災難，事件始作俑者是2、3個飲酒太多的人。」

南美足協其後發聲明稱正調查事件，強烈譴責任何影響足球的暴力行為，「我們的工作基於這樣的信念：足球透過其積極的價值觀，將我們聯繫起來並團結起來……球場內外不允許存在不容寬恕的暴力」。另東道主美國隊今屆在分組賽出局，教練巴哈達已被美足總解僱，而今屆沒有代表巴西隊出賽的翼鋒菲臘比古天奴，則被阿士東維拉外借至巴甲球隊華斯高一季。

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